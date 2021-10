Paco Villa explota contra Alexis Vega y Raúl Gudiño por polémico video

Alexis Vega y Raúl Gudiño dieron de qué hablar, después de la derrota de Chivas frente a Atlas. Y es que en redes sociales circuló un video en donde se ve que el guardameta interactúa con otra persona, mientras el delantero se mete a la grabación y con palabras altisonantes señala que los ´rojinegros´ se "salvaron".

Inmediatamente los comentarios a través de redes sociales no se se hicieron esperar, siendo el comentarista de TUDN, Paco Villa quién criticó de manera severa, el comportamiento de los futbolistas del Guadalajara.

"Veo a Alexis Vega decir las tonterías que dice junto con Uriel Antuna y con razón su fútbol es solo de destellos. Chivas es enorme, pero en estos tiempos lo pisotean con sus actos hasta sus propios jugadores. ¿Tan difícil es meter en cintura a los mismos irresponsables?", señaló el narrador en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, el colaborador de Fox Sports, Fernando Schwartz también criticó el actuar de Vega y Gudiño por la misma vía.

"Con Chivas en plena debacle, debería de caber más la autocrítica; cuando Gudiño salva de una goleada mayor y Atlas no es apetitoso para ir hacia al frente, Guadalajara no puede decir a través de sus jugadores ´que Atlas se salvó´ y mucho menos utilizar la arrabalera declaración de un seleccionado nacional como Alexis Vega ´se salvaron hijos de su pu....dre´. La verdad es que esto habla de la indisciplina que hay al interior de Chivas y confirma tal ves lo que dijo el novato Olivas de que Leaño los ´ve más como humanos´. Un poco de mano dura en el vestidor no estaría de más".

Al momento, Chivas marcha en el lugar once de la clasificación con 14 unidades. Desde que Michel Leaño tomó las riendas del banquillo ha sumado; un empate ante América, y dos derrotas, frente a Querétaro y la última en el clásico tapatío.