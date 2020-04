Pablo Aguilar estuvo a punto de retirarse

El jugador del Cruz Azul, Pablo Aguilar, cumplió 33 años este 4 de marzo de 2020, y pensó en retirarse después de su lesión que tuvo en Concachampions.

En entrevista para ESPN, Aguilar confesó que ante su lesión durante el partido de la máquina vs Portmore United, el defensa de la máquina pensó en el retiro:

"En ese momento (lesión) me pasaron millones de cosas por las cabeza y preferí no hablar, no decir nada, preferí alejarme un mes y algo... pensaba dentro de mí "ya no me quiero arriesgar" inclusive retirarme, me pasaron muchas cosas por la cabeza pero ahora nuevamente vuelvo a caminar después de un mes".

Por medio la cuenta twitter del Cruz Azul, publicaron una foto de Aguilar entrenando ya en el gimnasio.

Y aquí va una, ?? alguien ya está haciendo gimnasio. ????#UnaFormaDeVida

Debido a la pandemia por el covid-19, Aguilar tuvo que posponer su festejo de cumpleaños que tenía programado para estos días, para ESPN señaló que los planes de su fiesta cambiaron totalmente:

"Sinceramente muy distinta porque iban a venir varios amigos, se estaban preparando como 10 u 11 amigos que iban a venir de Paraguay por mi cumpleaños", así mismo recalca que lo más importante es la salud.

