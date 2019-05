¡Otra vez! Los MEMES destrozan al Cruz Azul tras perder ante el América

REDACCIÓN 09/05/2019 10:50 p.m.

América se llevó la Ida de los Cuartos de Final aplastando 3-1 a Cruz Azul. Sí, otra vez La Máquina no pudo contra Las Águilas y como era de esperarse, las redes sociales desataron los mejores MEMES.

¿Habrá una noche mágica como la del Liverpool y el Tottenham en Champions?

Aquí el resumen del partido:

?? América 3-1 Cruz Azul ?? pic.twitter.com/fJY2PeSF6R — San Cadilla (@SanCadilla) 10 de mayo de 2019

No amigos Cruzazulinos, ustedes no son Liverpool, no van a remontar. — Tio Faitelson ®? (@PutazoFaitelson) 10 de mayo de 2019

Azul,Azul, Azul... pic.twitter.com/qiebBurH2p — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) 10 de mayo de 2019

¡Cruz Azul iba ganando! ??



Pero pues ya sabemos cómo acabará esta historia ????#CompartimosLaEmoción pic.twitter.com/O54eIKnopS — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) 10 de mayo de 2019

Alv el Cruz Azul es un meme. — Héctor Guillén. (@HectorMaciel14) 10 de mayo de 2019

Mi pronostico para este partido es que va a haber muchos memes del Cruz Azul. — Chocolate amargo (@YoSiSoyLuis) 10 de mayo de 2019

y es que ya no sé me ocurren más burlas para el Cruz Azul, jajajsja sorry — D i a b l a (@ladiablarom) 10 de mayo de 2019

