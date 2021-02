¡Otra polémica! Juan Carlos Osorio es acusado de corrupción y será demandado ante la FIFA

Los problemas no terminan para el entrenador colombiano y ex estratega de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio; luego de la ruptura contractual con la Selección de Paraguay, ahora está siendo acusado de corrupción.

El ex del “Tri” ha sido señalado por pedir dinero a cambio de llevar al jugador Pablo Zeballos, al Atlético Nacional cuando Osorio estaba dirigiendo al equipo. Según el ex representante del futbolista, Juan Carlos habría pedido 450 mil dólares por fuera de la negociación.

También puedes leer: Diego Lainez tendrá que elegir con qué selección jugar

Osorio sería demandando ante la FIFA por el representante del futbolistas, Miguel González Zelada. El lío entre Osorio y el representante se reactivó, luego de la denuncia promulgada públicamente por el agente en el caso de Zeballos, en el que acusó a Juan Carlos Osorio y al empresario del estratega, Miguel Caicedo, de haber exigido el pago de una comisión en el fichaje del volante al conjunto ‘Verdolaga’.

En 2015 el jugador paraguayo llegó al equipo antioqueño en el que tan solo jugó nueve partidos por liga, en los que anotó tres goles.

“Habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares, entonces ellos para que salga a la venta me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que sino firmaba algún documento no iba a hacerse la venta, entonces como no soy Caperucita Roja, le firmé un documento por 450 mil dólares que yo les iba a traspasar, pero que ese documento no tenía ningún valor comercial ante la FIFA, ante la justicia civil de ningún país, ante el TAS”, dijo González Zelada a la cadena ESPN.

Miguel González Zelada aseguró que se encuentra preparando una demanda ante la FIFA para que inhabiliten de por vida al ex técnico de equipos como el Atlético Nacional, Once Caldas y la Selección Mexicana, entre otros.

Osorio no ha dado una declaración oficial en ningún medio, ni para desmentir, aceptar o aclarar la polémica que lo rodea.

Sin embargo, de acuerdo a El Espectador, el periodista mexicano David Faitelson recibió un mensaje de Juan Carlos Osorio, quien afirmó que siente que su renuncia de dejar de dirigir a la selección de Paraguay generó molestias dentro del entorno del futbol de ese país.

Y ME DEFRAUDO 100% NO ERA LO QUE PINTABA, YO PUEDO ATRASARME EN MIS DEUDAS, PERO JAMAS FUI COIMERO EN LA VIDA, NINGUN PRESIDENTE DE NINGUN CLUB VA A DECIR Q SOY COIMERO, PORQUE ES ASQUEROSO, A LOA 6 MESES LE LIMPIARON A ZEBALLOS DE NACIONAL XQ NO SE PAGO ESA COIMA , NO ES RARO ? — GONZALEZ ZELADA (@gonzalezzelada) 4 de septiembre de 2018

“El siente que esto es una venganza por la decisión que tomó por rescindir su contrato como entrenador nacional. Eso es lo que siente Osorio”, señaló Faitelson.

No obstante, el Director de Planeta Fútbol de Antena 2 RCN Radio, Carlos Antonio Vélez, dio a conocer que en 2017 hubo una demanda que la justicia paraguaya desestimó en este caso, en la que, además, no se encontró ninguna relación con Juan Carlos Osorio.

En esta denuncia desestimada x la justicia Paraguaya el 2017 en la q se habla del tema de la “coima” en el negocio Zeballos -@nacionaloficial no veo el nombre de Osorio x ninguna parte. Queremos saber más. Quién está detrás de esto y q busca? Igual Osorio debería explicarlo! pic.twitter.com/Wa051cvejq — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) 19 de febrero de 2019

dmv