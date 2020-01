Oswaldo Alanís busca salir de Chivas

El Guadalajara ha disputado tres encuentros en lo que va de la Liga MX y el jugador Oswaldo Alanís no ha aparecido en la lista de los convocados, ni mucho menos en la banca. Por lo que su llegada a San José Eathquakes se puede dar en estos días.

El defensor, realizó este lunes las pruebas médicas con el equipo que pertenece a la MLS y dirige Matías Almeyda; recordemos que Almeyda ya dirigió a Alanís en su paso por el club tapatío.

Con información de La Afición el jugador se había negado a ir a la sub 20 ante Bravos de Juárez, y eso no le gustó a los altos mandos. Este puede ser el factor por el cual no me hemos visto a Oswaldo disputar ningún partido.

Al salir de las pruebas médicas, Alanís mencionó:

"Con ganas de que salgan bien las cosas siempre y de poder y de sumar en donde se pueda y donde podamos seguir adelante".

Ante la situación que está pasando de no ver minutos en la cancha, la salida del jugador es inminente por su propia voluntad: "Es difícil, creo que a ningún jugador le gusta y mas porque quieres tener la posibilidad de jugar, entonces seguiremos adelante. Busco jugar, busco sumar, eso es lo más importante. Lo que podemos y queremos hacer es jugar al futbol y estar ahí dentro".

Por el momento solo se espera que el club estadounidense haga oficial la ficha de compra de Oswaldo Alanís.

(Diego Gómez García)