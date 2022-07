Óscar de la Hoya sorprende al defender a El Canelo Álvarez de Ryan García

Luego de que Floyd Mayweather defendiera a El Canelo Álvarez de los ataques de Ryan García, ahora fue otro enemigo del boxeador tapatío quien salió en su defensa.





Óscar de la Hoya puso en su lugar a Ryan García por los dichos que ha lanzado contra El Canelo, asegurando que García debe ganarse primero un nombre antes de cuestionar a los grandes del boxeo.





"Necesitas tener respeto para los peleadores que tienen experiencia, peleadores que son leyendas que son campeones mundiales, que hablan y cuando hablas, la gente escucha", señaló De la Hoya.





"Estoy con Mayweather, estoy con Canelo. Lo único que tengo que decir es que cuando Ryan García pelee por un título mundial, su primer título mundial, obviamente no será contra Matthew Hatton", aseguró para FightHype.





Canelo también se defendió y le dijo a Ryan García que primero debe ganar un campeonato antes de hablar de él. Algo que después respaldó Mayweather.









"No me gusta, no me gusta. Que logre lo que Canelo ha logrado, luego que hable mal de él. Todos debemos permanecer en nuestro propio carril", aseguró.





