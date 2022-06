Ordiales revela el verdadero motivo por el que Cabecita no volvió a Cruz Azul

Cruz Azul tiene decepcionados a sus aficionados con la llegada de Jonathan Cabecita Rodríguez al acérrimo rival, América.





El movimiento tomó por sorpresas a todos en el entorno celeste, quienes esperaban que la directiva encabezada por Jaime Ordiales trajera de vuelta al ídolo de Cruz Azul.

Sin embargo, apreció América para llegar a un acuerdo con el Al-Nassr de Arabia en donde Cabecita no pudo sobresalir y solo anotó un gol.





¿Por qué Cruz Azul no fichó a Cabecita Rodríguez?





Jaime Ordiales reveló la verdad de cómo fue el intento frustrado para reforzarse con el uruguayo.

Ordiales aseguró que Gerardo Rabajda, exfutbolista y agente, le aseguró que Jonathan Rodriguez tenía un destino ya seguro con el LAFC de la MLS.





“Cuando yo regreso hace dos meses y medio a la institución me pongo a la tarea de ver varias cosas de lo que viene, obviamente con muchos cambios que podría haber o no, y en su momento busqué hace alrededor un mes a Gerardo Rabajda, que era con quien siempre traté lo referente al Cabecita y él fue muy tajante al decirme que Cabecita, si saldría de Arabia, saldría vendido prácticamente en lo que costó más un salario que era muy superior a lo que ganaba aquí, casi tres veces lo que ganaba aquí”.





"Entonces yo le dije que cómo estaba su situación y él me dijo que iba para la MLS, particularmente a LAFC, Los Angeles, entonces no iba a haber posibilidades porque ya lo habían manejado. Eso yo me enteré y no hay un solo cambio hasta que el día de ayer en la mañana que me hablan por teléfono, yo creo ya a 'toro pasado', para más o menos decir 'te avisamos', porque esto está cocinado desde hace dos o tres días", aseguró Ordiales para el programa Adrenalina.

Ésta es la razón porque 'Cabecita' Rodríguez no regresó a CRUZ AZUL y a consecuencia, llegará al AMÉRICA.



Jaime Ordiales responde en #Adrenalina @Javier_Alarcon_ @SFuentes08 @PabloCarrilloL @LopezOlvera pic.twitter.com/FxAfXqPKXh — Adrenalina (@adrenalina) June 20, 2022

Ordiales asegura que no tomó a mal la intervención del América para fichar a Cabecita, pues aseguró que sale de su presupuesto y porque prefieren reforzar otras posiciones.





"Me sorprendió lo del América, pero bueno en realidad estoy hablando tal cual se dio, transparente. Si bien es un jugador referente, no estábamos en condiciones ahorita de cubrir esa expectativa aún cuando nos debieran dinero, es una cantidad con la que vamos a tener que reforzar todo el equipo en cuatro o cinco posiciones", finalizó.





(dmv)