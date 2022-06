¿Omar y Julio César Chávez Jr. le dirán adiós al boxeo?

El boxeo mexicano esperaba que los hijos de Julio César Chávez se acercaran aunque sea un poco a todo lo logrado por su padre arriba del ring, victorias memorables, títulos y récords, sin embargo, Omar y JC Chávez Jr. han dejado mucho que desear como boxeadores.

El pasado fin de semana Omar Chávez fue derrotado por un casi desconocido boxeador, Rafael Ortiz, para así sumar ya tres derrotas consecutivas.





Por otra parte, nada se sabe de Julio César Chávez Jr., quien a principios de año fue internado en un centro de rehabilitación por culpa de sus adicciones.

Ambos casos han llevado a los aficionados del boxeo a sugerir que lo mejor para Julio César Chávez es que sus hijos se retiren de una vez por todas, tal y como hace unos meses lo dijo el propio César del boxeo.





Mientras Julio César Chávez es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia, ídolo de otros ídolos en el boxeo, sus hijos solo han dado dolores de cabeza en los últimos años.







¿Qué les faltó a Omar y Julio César Chávez Jr?





Lejos se han quedado los hijos de la leyenda del boxeo mexicano de consolidar su carrera, aunque ambos demostraron talento en sus inicios, la falta de compromiso que siempre destacó su padre terminó por afectar su rendimiento.

Incluso cuando Julio César Chávez Jr. fue campeón mundial, el boxeo lo séalo como el elegido para continuar con la grandeza de su padre. Pero lejos quedó la carrera del junior, a quien las drogas, las indisciplinas y escándalos terminaron por alejarlo de la gloria en el ring.

Omar de 32 y Julio César Chávez Jr. de 36 no lograron consolidarse, y a su edad es difícil recuperar un mejor nivel, por lo que no será novedad si los hijos de la leyenda del boxeo anuncian su retiro en los próximos meses, aunque desde hace años ya no disputan un título o un puesto interesante en el boxeo.





