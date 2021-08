Omar Chávez revela por qué rompieron relación con su padre, JC Chávez

Hace unos días la leyenda del boxeo Julio César Chávez declaró que no tenía una buena relación con sus hijos supuestamente esto tras haber convivido con Saúl "Canelo" Álvarez durante su última pelea de exhibición.

Puedes leer: El llanto de Julio César Chávez: confirmó que internó a sus hijos por adicciones

Las declaraciones del César del boxeo no fueron bien recibas por su hijo Omar Chávez, quien dio su versión sobre la poca relación con su padre, según The Businessman no hay problema por la amistad entre ''El Canelo'' y el excampeón de boxeo, el conflicto con su progenitor se debe a un incumplimiento por el pago de su última pelea contra Ramón ''Inocente'' Álvarez.

"Si hay molestia es por otras cosas, más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box. Yo sé qué dirán que me ganaron, van a criticarme, pero yo hice un trato de prepararme para una pelea en la cual yo trabajé, añadió.

Omar comenta en su cuenta de Instagram que el contrato era subir al ring por una paga ''y no se me hace correcto que se me condicione mi ganancia, cuando me dieron una muy pequeña parte de lo acordado, así que no hay que hacer mitotes, yo a mi papá lo quiero mucho, pero mi molestia es por eso", dijo el pupilo de JC Chávez.

El hijo de Chávez aseguro que tanto él como su hermano Julio no están molestos con que su papá subiera al ''Canelo'' Álvarez al ring, no hay que confundirnos, es verdad que no soy fan del ''Canelo'', pero sé reconocer como caballero el deportista que es, mi papá puede ser amigo de quien sea", apuntó en su cuenta de Instagram.





kach