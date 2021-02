Oliveira, la clavadista del escándalo sexual en Río 2016 rompe el silencio tres años después

A casi tres años de los Juegos Olímpicos de Río 2016, la clavadista brasileña Ingrid Oliveira decidió romper el silencio para contar su versión sobre el escándalo sexual en el que se vio envuelta tras conocerse que había tenido relaciones sexuales con otro representante de la delegación brasileña.

Su gran salto a la fama tuvo lugar por el “escándalo sexual”: se le acusaba de haber metido a su habitación al remero Pedro Goncalves, para pasar la noche con él. Según la prensa de aquel país, para hacerlo tuvo una discusión con su compañera de cuarto, la también saltadora Giovanna Pedrosa, que no veía conveniente la idea porque temía que pudiera afectar al rendimiento de Ingrid en la prueba en la que ambas debían participar juntas al día siguiente.

Se dijo que su compañera informó al Comité Olímpico Brasileño y se filtró a la prensa, por lo que supuestamente estuvieron a punto de expulsar a Oliveira de la justa olímpica. Finalmente las dos clavadistas compitieron, con un resultado desastroso: fueron últimas. A raíz de eso, Ingrid Oliveira fue señalada, la asociaban con la polémica y su reputación se hundió, la insultaron, aludieron constantemente a su cuerpo y hasta le hicieron propuestas abiertamente sexuales.

Sin embargo, la experta en saltos de trampolín y plataforma, publicó una columna en UOL Esporte, para dar detalles de lo que sucedió esa noche en la Villa Olímpica y el acoso que vivió después.

“Lleve a Pedro Goncalves a mi habitación. Pero no fue en la víspera de la competición de ninguno de los dos. No pasó la noche conmigo. No expulsé a nadie de la habitación y no me expulsaron de los Juegos. Conocí a Pedro en los Juegos Panamericanos de Toronto pero sólo por redes sociales. En los Juegos Olímpicos nos encontramos y empezamos a hablar y al final quisimos algo más. Antes de la ceremonia de apertura hablé con mi compañera de habitación para ver si podía verle allí. Ella me dejó hacerlo. No fui la única. Muchos también lo han hecho en otras competiciones”, argumentó.

La atleta confesó su dolor por verse en las noticias de todo el mundo por el supuesto “escándalo sexual”.

“No pude dormir. En pocas horas la noticia estaba en todo el mundo. Pasé de 90 mil a 250 mil seguidores en Instagram y mucha gente me insultó. Lloré durante todo el entrenamiento. Hice la serie y no sé cómo. Debí perder 15 litros en lágrimas”, explico.

Oliveira asegura en su texto que a partir de que la noticia de su encuentro sexual con un colega empezó a virilizarse, comenzó su calvario. Recibió todo tipo de pornografía y fue acosada con propuestas indecentes.

“Fue acosada por todo el mundo. Me han asediado. Recibí pornografía. Recibí propuestas para hacer programas sexuales. En Wikipedia me definieron como “la niña de la garrocha”. Escribieron historias que no viví. Todo porque soy una mujer que tiene sexo”.

Además, reveló que empezó a sentir que todo el mundo la reconocía por dicho encuentro sexual y no por sus méritos deportivos. "A veces las personas me paran por la calle y ya me imagino a la persona leyendo aquellas noticias hablando de mí: maratón de sexo salvaje, orgía, polémica. Eso cuando no hablan de mi culo. Un día abrí mi Instagram y vi que Calvin Harris, uno de mis DJ's favoritos, me seguía. Cualquier chica diría '¡Ay Dios!'. Pero todo lo que pensé fue: '¿Será que esto también llegó a sus oídos? ¿será que también leyó eso?' Para que entiendan el tamaño de esto."

Finalmente, la clavadista reveló que todos los atletas tienen relaciones sexuales en los Juegos Olímpicos, incluso puso de ejemplo al velocista jamaicano Usain Bolt.

“Tendrían que haber visto el número de condones que repartieron en la Villa ¿Qué eran, para hacer globos? Bolt se llevó a una chica sin credenciales a su habitación y hubo quienes usaron Tinder. Pero esos casos no se filtran”.

La principal crítica de Ingrid es a los medios de comunicación por los escandalosos titulares que utilizaron.

“Ingrid lleva a un atleta a su habitación en la Villa Olímpica y se pelea con su compañera”, título el O Globo en aquella ocasión.

“Sexo y la pelea en la Villa Olímpica: dupla de saltos ornamentales se separará”, informó el sitio de noticias Internet Group.

"Una clavadista brasileña se pelea con su compañera de equipo al llevar a un piragüista a su habitación compartida de la Villa Olímpica para una 'maratón de sexo'", había publicado The Telegraph.

