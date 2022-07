Ochoa compara al América con el Real Madrid y Joserra arremete: ¿Cómo se atreve?

Guillermo Ochoa compara al América con su rival del próximo 26 de julio, Real Madrid, y José Ramón Fernández arremete en su contra, "¿cómo se atreve?", le dijo el comentarista.

"Es inaceptable, un experimentado portero, que no lo quita nadie de la portería que es fija en los Mundiales de futbol por órdenes precisas del dueño del América, que a veces se lo merece y a veces no se lo merece. Ochoa se atrevió a decir, él que jugó en Europa en el Málaga de España, él que fue suplente de Kameni, que recibió cualquier cantidad de goles en el Ajaccio, que recibió cualquier cantidad de goles en el Málaga, que no fue titular en España, se atreve a decir que el América es el Real Madrid de México, ¡Por favor, Ochoa!", expresó Joserra.

Hay que recordar que, el arquero de la Selección Mexicana comparó a las Águilas con el Real Madrid, pues aseguró que tienen cosas en común.

"No me da temor decirlo, es la realidad. Se puede comparar lo que significa Real Madrid en España con lo que es América en México, lo que representa para afición y prensa, lo que representa para los rivales enfrentarlos", aseveró el portero en conferencia.

"Me tocó estar del otro lado y cuando enfrentas a Real Madrid sabes de las pocas posibilidades que tienes, lo difícil que es jugar en el Bernabéu y suele pasar acá, lo difícil que es jugar contra América en el Azteca", agregó el portero de las Águilas.

Sin embargo, en sus declaraciones, Paco Memo aceptó que se deben guardar las debidas proporciones, pero en cuanto a exigencia y compromiso, son similares en su respectivo país.

"Guardando proporciones, siendo realistas, ellos juegan en otro nivel, otra liga, la exigencia es distinta, es muy difícil compararlo, pero América busca los mismos principios y comparte los mismos de Real Madrid, la exigencia y el compromiso. Siempre para nosotros es un bonito juego y ellos saben que enfrentan a una institución seria, con historia e importante de México", concluyó.