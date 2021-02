¿Ochoa al América? Miguel Herrera confirma que Marchesín y Mateus podrían salir al Porto y ya sondea opciones

El Director Técnico del América, Miguel Herrera, confirmó en entrevista con ESPN am que ya existe un acercamiento del Porto por Agustín Marchesín y Matheus Uribe. Y aunque no quieren vender a los jugadores, aseguraron que si existe una oferta atractiva, los dejarán salir.

“Ya hubo un acercamiento de la gente de Porto para preguntar por los dos. Lo que me ha informado Santiago Baños es que son situaciones que se podrían dar en la medida de obviamente lleguen al precio que América exige, porque realmente no queremos vender a los jugadores, eso que quede claro, no estamos para vender, llegan ofertas que ilusionan a los jugadores y los jugadores piden que se atiendan estas situaciones y el club lo hace”, declaró

De acuerdo a ESPN, el estratega considera que esta semana será clave para conocer el futuro de los jugadores, la salida o no de Marchesín y Uribe, para poder reaccionar y poder contratar a jugadores que suplan las bajas de los futbolistas.

“Ahorita 50 y 50 de los dos, o sea ya hubo un acercamiento formal y tenemos que aceptarlo, no podemos esconder nada. Estamos 50 por ciento de que se puedan quedar o que se puedan ir, es una negociación y la situación es que se llegue a las circunstancias de lo que pide América y lo que pide el jugador”.

Los posibles suplentes

Guillermo Ochoa es una de las opciones para suplir a Marchesín en el arco del América. Así lo aseguró “El Piojo” Herrera, quien ya comienza a sondear arqueros.

“Hay varios nombres, claro que lo tenemos, es un tipo súper atractivo, por supuesto, lo conozco bien, sabemos que nos puede dar, un jugador importante para nuestra liga, por supuesto para el americanismo también. Soy sincero tenemos cuatro o cinco nombres; tenemos que empezar a preguntar por la situación de los arqueros que podamos traer para suplir esta situación de Marche”, señaló el estratega del cuadro de Coapa.

