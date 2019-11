"Nunca me negué a que Jorge Vergara viera a sus hijas", reconoció Angélica Fuentes

Angélica Fuentes, exesposa de Jorge Vergara, el empresario dueño de las Chivas recién fallecido, reconoció en entrevista con Adela Micha que poco más de tres años y medio su expareja no ve a sus hijas y que ha sido decisión de él.

"Tiene un buen rato que no las ve. Nunca me negué, la única vez que Jorge no vio a sus hijas, porque no quiso fue cuando empieza el conflicto, y las empieza a ver otra vez cuando estábamos en El Paso, y después él decidió ya no hacerlo, nunca le cerré la puerta y hoy no está cerrada la puerta", dijo.

"Nunca tuve miedo, te voy a ser sincera, tenía un sentimiento de rechazo hacia México y de mucho coraje, porque mi situación legal fue no muy correcta, sentí que México me dio la espalda en todo aspecto y sobre todo jurídicamente hablando, y no quería regresar a este país", comentó la empresaria.

"Fue la experiencia que jamás imaginé vivir, la más dolorosa, la más difícil porque los ataques no fueron nada más a Angélica la empresaria, fueron a Angélica la mujer, la madre, la esposa, fueron a todo lo que me hacen ser la mujer que soy, y fueron despiadados, las mentiras fueron impresionantes, te puedo decir que los primeros 90 días me levantaba a las 4 de la mañana a entrar a los medios de comunicación para ver hoy que dijeron de mí"

El dueño de las Chivas, Jorge Vergara, falleció este viernes a los 64 años de edad, confirmó su hijo Amaury Vergara.

Vergara era un empresario y también dueño de Grupo Omnilife.

En los últimos años padeció cáncer de páncreas, sin embargo, no se dio a conocer su causa de muerte.

AJ