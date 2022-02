"Nunca Cruz Azul jugó así"; Mario Carillo crítica a Juan Reynoso

Cruz Azul sigue cosechando buenos resultados en las cuatro jornadas que han transcurrido del Clausura 2022; tres victorias y un empate ante Rayados hacen que la máquina este peleando la cima. A pesar de ello, el ex estratega de los cementeros y actual comentarista de ESPN, Mario Carillo criticó el sistema de juego de Juan Reynoso.

Durante la transmisión del programa "Futbol Picante" "El Capello" Carrillo calificó de "exagerada" la forma en que defendió Cruz Azul en la victoria ante León.

"Cuando llevas la ventaja como él como Juan, que la trabajó, que la peleó, que tuvo una degradable temporada la anterior, que tiene que hacer puntos, que ya está siendo cuestionado su estilo el dice: ´Yo gano primero´. Es valido, ganó y ganó bien, pero es bien fácil estando en una silla así dos cosas; engancharte, sí porque se defendió con los dos camiones atrás. Otra, un equipo como Cruz Azul, para mí tiene una forma, un estilo, debe de jugar diferente, mejor; es un equipo grande. Cruz Azul, por ejemplo, nunca, yo estuve en Cruz Azul dos años, nunca jugó así, nunca", comentó Carrillo.

Por otra parte, luego de cuestionarle a Carrillo si la máquina era uno de los candidatos al titulo, el ex entrenador fue contundente.

"No, para mí no. A mí no me gusta. A mí me gusta un equipo que se defienda muy bien como Cruz Azul, que es bien sólido, que en verdad que juega con seis atrás, y aparte dos adelante y un delantero. El problema es cuándo va perdiendo, cuando tienes que generar, hacer un par de goles, es donde ahí se ve un equipo, por eso no lo veo favorito", sentenció.