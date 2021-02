¿Nuevas Chivas o Super Chivas?

La llegada de Amaury Vergara a la presidencia de Chivas, conjuntada con la contratación de Ricardo Peláez para que maneje el aspecto deportivo del equipo, han dado lugar al inicio de una nueva época en la historia del club.

Más allá de los nombres, lo que es evidente es que se decidió hacer una fuerte inversión en el atraer talento a la institución, para regresar a Chivas a un primer plano del que francamente ha estado alejado en los últimos años. Peláez, en su paso por América, Cruz Azul y ahora Guadalajara, se ha distinguido por dos temas: a) convencer a la directiva para la que trabaja de abrir la cartera y comprometerse a tener un equipo competitivo y ganador; b) hacer contrataciones inteligentes, que ayudan al equipo a tener un desempeño en la cancha acorde al objetivo de competitividad.

Amaury Vergara por su parte está buscando posicionarse no como el hijo de Jorge Vergara (que en su momento hizo una transformación completa del Guadalajara) sino como un presidente preocupado por el equipo, por sus aficionados y dispuesto a invertir.

Ha hecho el Guadalajara 7 contrataciones, más la reintegración de un jugador que tenía a préstamo, lo cual cambiará la cara al equipo. Estos movimientos han generado un entusiasmo en su afición que hace mucho no se veía, y por tanto, también han traído expectativas importantes. He escuchado en diversos medios que éstas son las “Super Chivas 2.0”, que ahora son ya candidatos al título, que América, Tigres, Monterrey, por nombrar a algunos, deben ponerse a temblar ante estas Chivas. ¿realmente será tan grande el cambio en un torneo como para incluirlas desde ya como candidatos al título? No hay duda de que este grupo se ve mejor armado que el anterior, pero ¿será suficiente? veamos algunos datos de los jugadores que han llegado.

José Juan Macías

Es un joven delantero (20 años) que tuvo dos temporadas espectaculares con León, anotando 8 goles en cada una de ellas (y llegando a la selección mexicana). En la última, contribuyó también con dos asistencias, colaborando así en el 26% de los goles anotados por su equipo, lo cual es una aportación muy interesante y superior a la de su primera campaña con el cuadro esmeralda. Fue titular en todos los encuentros.

Estará sustituyendo a Alan Pulido y eso puede verse desde diferentes ángulos. a) No será fácil remplazar los números de Pulido en el último torneo: 12 goles, dos asistencias y participación en el 46% de los goles de su equipo, ojalá que pueda Macías repetir esas cifras pero pedirle eso sería demasiado; b) remplazar la producción de años anteriores de Pulido, eso es otro tema. En los seis torneos previos con Chivas, anotó 22 goles, con una cuota máxima de 7 en el clausura 2017, no son cifras que sean imposibles de cubrir por un jugador talentoso como Macías y; c) el tercer punto de vista es el de juventud y ahí Macías claramente puede tener una aportación de más largo plazo al club, ya sea en lo futbolístico o en lo económico.

En resumen, no será fácil que Macías produzca más de lo que Pulido generó en el último torneo pero parece una buena inversión si consideramos lo que puede generar en 2020 y los siguientes años.

José Madueña

Aparentemente tomará el lugar que tenía Van Rankin, por la lateral derecha. Si bien el ex jugador de Pumas no tuvo un paso espectacular por Chivas, no parecería que Madueña sea una gran mejora. El año pasado, en Cruz Azul, solo disputó 7 encuentros y realmente ha tenido continuidad como titular únicamente en su paso por Atlas, en América y Tijuana tuvo participación muy limitada. No veo aquí una mejora para Chivas, aunque Peláez y Tena deben haber visto algo que no salta a primera vista.

José Juan Vázquez

El popular “Gallito” ha sido un magnífico jugador a lo largo de su carrera, un mediocampista con calidad, aporte defensivo muy importante, salida. Me llama la atención que en el último torneo solo participó en 10 partidos, entrando de cambio, no fue titular en ningún juego. Esa poca participación con Santos deja dudas de si a sus 31 años pudiera estar “a la baja” pero creo que puede ser un tema circunstancial y podría regresar a primeros planos con Chivas. De cualquier modo, debe tomarse su llegada a Guadalajara con algunas reservas.

Uriel Antuna

Este es un caso que aún no es fácil leer. Antuna tiene 22 años y honestamente todos lo conocemos a partir de lo que hizo con la Selección Nacional, en donde ha jugado muy bien, diría que espectacular. ¿Qué pueden esperar Chivas?, eso es menos claro que lo que ha logrado con la Selección. El Galaxy es el primer equipo en donde ha sido realmente titular, con 79% de los minutos del torneo jugados y logrando 6 goles y 5 asistencias (para una participación del 20% en los goles del equipo) lo cual no está mal pero tampoco es impresionante. Si consideramos que en general las defensas en la Liga MX son más duras que las de la MLS, podría encontrar Antuna una dificultad que no ha enfrentado en el pasado, o podría simplemente confirmar que es una realidad.

Leo a periodistas que dan por hecho que Antuna relegará a una función menos relevante a Brizuela y no creo que sea así. Tena va a tener un reto importante en como alinear las diversas opciones que tiene de medio campo hacia adelante. Me gusta Uriel Antuna pero hay que dar tiempo para saber si va a hacer la diferencia en el ataque.

Víctor Guzmán

La contratación de Antuna y el regreso de Macías son los movimientos que tal vez tuvieron más reflectores pero la llegada de Víctor Guzmán me parece que es lo mejor que hizo Chivas en cuanto a nuevos jugadores. Titular indiscutible en Pachuca, a sus 24 años es un jugador que tiene gol, que asiste, que se atreve, en el último torneo, jugando en la media cancha, anotó 6 goles y dio 3 asistencias (28% de participación en los goles de su equipo). Si tomamos en cuenta los dos torneos que jugó en 18 -19, estuvo en los primeros 10 lugares de la liga en anotaciones y asistencias.

Guzmán es un jugador que sería titular indiscutible en cualquier equipo de México y material de selección. Es una extraordinaria adición.

Cristian Calderón.

A los 22 años tiene aún muchas temporadas por delante, con Necaxa tuvo una gran campaña en cuanto a participaciones, goles y asistencias. Es muy regular y en general un jugador limpio, que pocas veces es expulsado. Va a aportar a Chivas no solo en lo defensivo sino al ataque, en el último torneo hizo 3 goles y tuvo dos asistencias.

Tiene todo el potencial para ser uno de los mejores laterales del futbol mexicano, por su edad, futuro y presente, me parece una gran contratación (había más de un equipo pujando por llevarlo a sus filas).

Alexis Peña.

Esta creo que es una contratación más pensada en dar profundidad que en hacer una transformación inmediata de la defensa de Chivas. Es cierto que la defensa de Guadalajara fue muy vulnerable en el torneo pasado pero tienen jugadores realmente buenos como Alanís, Mier y Briseño, no se que tanto vamos a ver a Peña y francamente no parece que vaya a ser la diferencia en la retaguardia del rebaño. Su carrera está aún en estado de juventud pero no ha sido titular indiscutible a lo largo de la misma. Otra vez, asumo que Peláez y Tena han visto algo en Alexis Peña como para traerlo al equipo.

Jesús Angulo

También se requirió un fuerte desembolso para que llegara a Chivas, proveniente de Necaxa. Tiene 22 años y menos de 50 partidos en primera división pero sin duda lo que entregó el año pasado da lugar a altas expectativas, colaboró en el 24% de los goles de Rayos, con 4 anotaciones y cuatro asistencias. Hasta antes de torneo pasado no había sido un titular inamovible. La duda que puede haber, dadas las pocas temporadas que ha jugado es si lo que logró en el último torneo puede ser constante o si será eso, un buen torneo. Es una apuesta importante y no tan segura.

Me gustan las contrataciones del Guadalajara aunque no todas van a representar una mejora inmediata en el equipo. No hay la menor duda de que estas Chivas son en papel claramente mejores que las del año pasado. Guzmán, Calderón y Macías parecen ser apuestas muy sólidas. Angulo y Antuna son jugadores jóvenes y aunque no es seguro que rindan como lo hicieron en el último torneo, me parece que tienen potencial y pueden ser grandes aportaciones a Chivas, aunque si hay un cierto grado de incertidumbre, el “Gallito” Vázquez va a aportar en más de un sentido con su experiencia.

¿Estos movimientos hacen del equipo unas Super Chivas? me da la impresión de que aún no, pero sin duda representan un movimiento en el sentido correcto. No estoy convencido de que estén ya a la altura de equipos como Tigres, América, Monterrey, Santos (y las principales estadísticas de rendimiento individual dirían que estos equipos siguen teniendo jugadores más productivos en general) pero la motivación que generará en los jugadores una nueva directiva y el mensaje claro de Amaury Vergara de confianza en el grupo, pueden llevarlos a hacer un muy buen torneo y llegar lejos. Lo que creo que deben ver los aficionados es más allá de la próxima campaña … la mayor parte de los jugadores que han incorporado son de 24 años o menos. Guzmán, Macías, Antuna, Calderón, Angulo … eso quiere decir que si bien Peláez va a tratar de ganar hoy, está con un foco importante en construir un equipo que pueda ser competitivo por mucho tiempo y eso es algo que hay que agradecer.

No es importante si estás serán las “Super Chivas 2.0”, van a ser un mejor equipo y están mejor estructuradas para dar a su afición satisfacciones no solo con algún campeonato sino con volver a ser constantemente protagonistas del torneo, no únicamente por su historia y popularidad, sino por resultados y alta competitividad.