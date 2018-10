Novia de Cristiano Ronaldo impacta con cambio de look

REDACCIÓN 21/10/2018 01:14 p.m.

Una vez más la novia de Cristiano Ronaldo, la modelo española Georgina Rodríguez, causó furor en las redes sociales al publicar una fotografía donde aparece con un impactante cambio de look. La modelo había logrado que su cabellera larga y morena fuera uno de los elementos que la caracterizaran.

Después de que este sábado el crack portugués fuera protagonista del empate de su empate ante el Genoa (1-1), con un tanto que lo convirtió en el primer jugador en marcar 400 goles en las cinco grandes ligas europeas, este domingo por la mañana Georigina Rodríguez sorprendió en Instagram al mostrar que ha cambiado radicalmente de look.

La novia de Cristiano ha teñido su melena de rubio y ha querido compartir su nueva imagen con sus seguidores publicando esta foto que ha acompañado del siguiente mensaje:

"Me he vuelto loca... Me he vuelto rubia".

Ver esta publicación en Instagram I went crazy... I went blonde???? Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 21 Oct, 2018 a las 3:02 PDT

Al menos en redes sociales, la pareja se encuentra al marguen del escándalo que ha desatado la decisión de Las Vegas de reabrir el caso de la supuesta violación que cometió Cristiano Ronaldo a la modelo estadounidense Kathryn Mayorga en 2009.

