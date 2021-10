Norma Palafox denuncia acoso verbal que sufre en la Liga Mx

Norma Palafox está cansada del acoso que vive durante los partidos de la Liga Mx. La futbolista de las ´Tuzas´ del Pachuca reveló cómo vive esta situación.

"Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedes ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos", comentó la atacante en entrevista para el diario As.

Por otra parte, la delantera de 23 años de edad fue contundente al asegurar que a pesar de lo que sucedido no dejará que le afecte más allá.

"Yo sé en lo que estoy. Lo voy hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, me siento cómoda. Lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas".

Veo Norma Palafox en TT y me imagino esto ??????? pic.twitter.com/j5okBTpO8s — Murrum (@elmurrum) January 28, 2020

Finalmente, Norma Palafox mandó un mensaje claro a todas las personas que acuden a los estadios para presenciar los partidos de la Liga femenil.

"No somos un objeto, no somos nada más un cuerpo, también tenemos sentimientos, también pensamos y también somos seres humanos", sentenció.