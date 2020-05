Norma Palafox confiesa entre lágrimas cómo quiere ser recordada

La futbolista de Chivas, Norma Palafox, se sinceró con sus seguidores y reveló entre lágrimas cómo le gustaría ser recordada en la Liga MX Femenil.

Palafox se unió al Franjatón de Puebla para apoyar a las comunidades más vulnerables e invitar a sus seguidores a que ayuden por medio de donaciones.

De acuerdo a Récord, durante la transmisión, Norma Palafox pidió entre lágrimas ser recordada por su madre, quien falleció hace unos meses, y no por os goles que mete en la Liga Femenil.

"No quiero un título, quiero que se me recuerde como Norma Palafox y ya. No sé, tal vez aquí como la hija de Norma, la hija de la Lic. Norma, no como la Norma que metió un gol en un campeonato o la que baila", señaló la jugadora rojiblanca.

Norma Palafox también aseguró que todo el éxito que tiene es gracias a su madre, pues cada paso que da es con la finalidad de honrar su memoria, y se ha convertido en el motor de su vida.