"No volveré a beber", las primeras palabras de Joao Maleck

Después de 18 meses en prisión, Joao Maleck quedó en libertad. Este martes el futbolista mexicano abandonó el Penal de Puente Grande tras pagar una fianza de tres millones de pesos que le fue impuesta para cumplir en libertad condicional su sentencia de casi cuatro años por ser el culpable de un accidente en donde murieron María Fernanda Peña y Alejandro Castro, una pareja de recién casados.

"Lo primero que quiero hacer es ofrecer una disculpa pública a las familias de los afectados, decir que entré siendo un Joao Maleck al penal y salgo como uno diferente en lo humano. Aprendí muchísimo adentro, estoy muy arrepentido y tengo una mayor responsabilidad con la sociedad. Dios me dio una segunda oportunidad", fueron las primeras palabras del futbolista al quedar en libertad.

Joao Maleck iba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad cuando su auto deportivo impactó el de la pareja de recién casados aquella mañana del domingo 24 de junio de 2019, motivo por el que no volverá a tomar.

"Es obvio que no (volverá a tomar), salgo siendo un ejemplo para la sociedad, debo ser mejor ejemplo, siendo mucho más responsable y maduro. A cualquiera le pudo pasar, tuve la (mala) suerte de que a mí me pasó, me ha dolido muchísimo, me ha costado, pero he mejorado como persona", aseguró Maleck, quien a su vez refrendó su compromiso de ver económicamente por los hijos de Alejandro Castro.

#PorSiTeLoPerdiste Anoche al salir de Puente Grande #JoaoMaleck ofreció disculpas a la madre y familia de María Fernanda

?????????? Vía @antonionerij pic.twitter.com/bLFGhxvLL9 — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) December 16, 2020

Joao Maleck pertenece a Santos Laguna, y aseguró que ya tiene una propuesta para continuar su carrera como futbolista profesional.

"Hay por ahí una propuesta pero faltan muchos detalles por arreglar, tuvo la oportunidad de entrenar, salgo bien físicamente. Mi contrato sigue vigente, tengo compromiso con Santos, pero veremos. Desde mañana empiezo a entrenar otra vez".

