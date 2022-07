"No quiero lastimar a nadie... no puedo controlar mi violencia", llora Tyson

El excampeón mundial de los pesos pesados del boxeo, Myke Tyson, rompió en llanto al reconocer que sus grandes miedos son el no controlarse de sus brotes de violencia repentinos.

"Tengo tanto miedo de ser tan violento", dijo Tyson después de que le preguntaran sobre sus mayores temores con el terapeuta Seano en su podcast HotBoxin.

"No puedo controlar mi violencia".

"Estoy jodidamente asustado de todo. Lo único que sé es atacar. No creen que me odio a mí mismo", señaló el exboxeador que se retiró del boxeo en 2005

Tyson protagonizo un zafarrancho dentro de un avión comercial en abril pasado, luego de que un pasajero lo estuviera provocando, hasta que finalmente el expugilista perdió la paciencia y lo golpeó.

"No debería haber hecho eso, pero estaba irritado, cansado, drogado y enojado", reveló. "No quiero lastimar a nadie", concluyó en el programa de Jimmy Kimmel.

LAS "LOCURAS" EN LAS QUE MIKE TYSON DESPILFARRÓ 500 MILLONES DE DÓLARES

Mike Tyson, uno de los mejores y más polémicos boxeadores de la historia reveló que despilfarró 500 millones de dólares en "locuras" durante su carrera en el boxeo.

"Cuando estás ganando tanto dinero, te dura mucho tiempo. El dinero no se terminó de inmediato, tomó como 15 o 16 años para que yo me fuera a la quiebra. Estuve haciendo muchas tonterías como 'oye nena, ¿te gusta ese auto? Ok, ven y pasa el fin de semana conmigo', puras locuras que puedes hacer con tu dinero".

Tyson reveló que pagó un millón de dólares en su rehabilitación contra las adicciones cuando ya estaba todo mal para él.

"Gasté mi último dinero que tenía para rehabilitación, alrededor de un millón de dólares", aseguró Mike Tyson.

"Me quedó suficiente dinero, como dos millones de dólares y compré una casa en Phoenix. La casa era difícil de vender, pero a alguien le encantó y ¡bum! me dio el dinero. Esto es Dios trabajando".

Iron Mike incluso admitió que pidió dinero prestado a un hombre en China para comprar una mansión luego de mudarse de la casa que tenía en Las Vegas. Tyson aseguró también que lo peor que podría hacer por sus ocho hijos era que heredaran su fortuna.

"Rezas más y trabajar más. Sé el más trabajador y créete a ti mismo, no puedo ayudarlos dándoles dinero. Solo puedo lastimarlos si les doy dinero. Tienen que aprender porque si no tienen ninguna aspiración y no experimentan ninguna adversidad, a la menor pelea van a ceder".