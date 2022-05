"No me di cuenta" Miguel Herrera se justifica por alineación indebida de Tigres

Atlas eliminó a Tigres y se quedó con el boleto de la final de la Liga MX. Y aunque estuvo cerca de ser el finalista, el club cometió alineación indebida que la Liga Mx ya turnó a la Comisión Disciplinaria.

Miguel Herrera, técnico de Tigres, aceptó su error tras la derrota de su equipo, ya que en la segunda mitad metió a Florian Thauvin por Hugo Ayala y los universitarios tuvo en la cancha nueve no Formados en México cuando el reglamento solo permite ocho.









"Error mío, una desconcentración por estar pensando en los goles, ya tenía los cambios en mi cabeza cuando Hugo me dijo que no podía más por un golpe, no me di cuenta, responsabilidad completamente mía", aseguró el estratega.

El Piojo reconoció la frustración luego de que Atlas marcó un penal de último minuto para arrebatarle a Tigres las esperanzas de una final.





"Me siento frustrado, nos cae más porque no hicimos un buen partido en la Ida, no concretamos, ellos fueron certeros y lo aprovecharon. Después el regreso, el equipo intentó y al final es como es el juego, se pita, se toman decisiones, hoy no llegamos a una Final, pero me quedo tranquilo en la actitud del grupo, hacemos un partido con determinación, que son los que más intervienen en esta entrega de los muchachos", agregó.





Las reacciones de la alineación indebida





Luego de los cuatro goles de Tigres que ponían el empate global 4-4, los felinos podían avanzar por mejor posición en la tabla, sin embargo, por la alineación indebida, en caso de haber ganado la semifinal, el triunfo de los de Miguel Herrera no hubiera contado, así lo aseguró David Medrano.





"Olvidense de los 4 goles de Tigres. Reglamentariamente el partido quedará 2 c 0 en favor de Atlas y 5 x 0 en el global ya que la aliineación indebida se sigue de oficio".





David Faitelson aseguró que Atlas salvó a la Comisión Disciplinaria de hacer un acto sin precedente.





"El Atlas salvó a la Comisión Disciplinaria de tomar una decisión histórica: eliminar un equipo de las semifinales en la mesa tras una alineación indebida".





