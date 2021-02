"No juego con faldas" y las declaraciones más polémicas de Pedro Caixhina (VIDEO)

Este lunes Pedro Caixinha convocó a una conferencia de prensa urgente en medio de los malos resultados que ha obtenido Cruz Azul, ya eliminado de Copa MX y en el lugar 14 de la Liga MX. Pero mientras los medios especulaban una posible renuncia, el entrenador portugués hizo todo lo contrario.

Caixinha se dijo firme en su puesto, le recordó a la prensa que tiene contrato hasta 2020 y de paso criticó a los medios de comunicación mexicanos por “difundir fake news” y ocupar el segundo lugar mundial en se rubro.

“Hay una pregunta que quiero hacerle ¿Ustedes saben hasta cuándo tengo contrato? Hasta junio del 2020, entonces quiere decir que estoy enfocado en mi trabajo. Pregunté de dónde salían esos rumores de mi salida, me dijeron que de los medios y no fueron los medios los que me contrataron, no fueron los que me buscaron en Lisboa, mi contrato termina en junio de 2020, pero el día que las personas del club que fueron por mí a Lisboa me digan que ya tienen a alguien más o quiere rescindir contrato, lo hablamos y lo hacemos”, expresó al mismo tiempo que mostraba una gráfica que colocaba a México como el segundo país del mundo que publica notas falsas.

Pedro Caixinha, DT de #CruzAzul, asegura que no cree en los rumores sobre su salida porque investigó que México es el segundo país que más notas falsas consume.



25 de febrero de 2019

El técnico explicó que sus números se basan “en un estudio al que tuve acceso ayer”, el cual ya compartió con sus jugadores en el vestuario.

“Está Turquía con 49 por ciento y México después con 43” por lo que asegura no hará caso a lo publicado en la prensa: “Si ya no veía las notas, pues ahora menos las veo. Por lo tanto, yo no quiero hablar de comentarios o rumores”.

Estas son las gráficas que presentó Pedro Caixinha en su conferencia esta mañana

“Ustedes pueden decir lo que quieran, como dicen aquí, a mí me vale madre lo que digan”, emitida por Caixinha respecto a la opinión de los medios sobre el funcionamiento de la Máquina en la Jornada 4 del Clausura 2019.

"El me vale madres" de Caixinha recuerda mucho su etapa en Santos; el portugués había logrado mantener la calma con Cruz Azul, pero después de un año, la paciencia se le está terminando

“Yo no juego con faldas”, una declaración muy polémica cuando ante un cuestionamiento de la Liga MX Femenil, el portugués respondió tajante.

"No juego con faldas".



-Pedro Caixinha, después de ser cuestionado sobre la LigaMX Femenil.



Es una respuesta misógina, tan fácil que era decir "no voy a opinar al respecto", etc.



No es más que un machito disfrazado de DT, que decepción.??



8 de febrero de 2019

“La mayoría de los jugadores mexicanos no están acostumbrados a pensar. En el futbol debes hacerlo porque es un juego de decisiones”.

“Cuando le gane al América quiero mi estatua a lado de la de Cantinflas”.

dmv