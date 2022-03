No hay muertos por reyerta en Querétaro, dice Seguridad Pública federal

No hay ninguna persona muerta tras riña en el partido Querétaro vs Atlas, dijo en la mañanera el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía.

El funcionario federal dio a conocer que han ofrecido apoyo a Querétaro, ya que el caso es atendido por las autoridades del estado.

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó responsabilizar por este incidente al gobernador de Querétaro y dijo que está informando bien.

Destacó que le llama la atención que "se repite mucho el 17, en redes se habla de 17 fusilados en San José de Gracia y en el caso de Querétaro 17, no hacer apología de la violencia, no apostar a la violencia, tenemos que apostar a la paz y al amor al prójimo".

Recordó que cuando era jefe de Gobierno ya sabían del cuidado que requerían juegos como Pumas-América, ahí, dijo, se cuidaba la entrada y la salida, tanto de las porras como de las familias. Hizo un llamado a que no se opte por la violencia, no podemos resolver los problemas si no se va a las causas.

LOS NÚMEROS DEL GOBERNADOR

El fin de semana, Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, informó que la tragedia en el partido Querétaro vs Atlas en el Estadio Corregidora, dejó 26 personas heridas, 24 hombres y 3 mujeres. Tres se encuentran graves y otros tres ya fueron dados de alta.

Kuri reiteró por la mañana de este domingo que no hay personas muertas hasta el momento. De los lesionados, 16 son de jalisco y 10 de Querétaro.

Sin embargo, las imágenes de la barbarie en el estadio Corregidora han generado dudas, por lo que el gobernador de Querétaro compartió un video más tarde para asegurar que no hay personas fallecidas.

No vamos a ocultar nada. Sé que las imágenes del estadio son perturbadoras y que se han difundido nombres de personas que, supuestamente, han fallecido; pero hoy confirmamos que afortunadamente están VIVAS y recibiendo atención médica. pic.twitter.com/QoPYjEwqMi — Mauricio Kuri (@makugo) March 6, 2022

El gobernador confirmó lo que se percibe en los videos, falta de seguridad que permitió brutales golpizas a seguidores que incluso ya estaban inconscientes cuando seguían recibiendo golpes.





"La fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se necesitaba. Solicito a la fiscalía de manera pronta las responsabilidades de todos los involucrados".





"La empresa de seguridad privada no llevó a todos los elementos necesarios para cubrir el evento", informó sobre los guardias que estaban en el recinto.

Mauricio Kuri aseguró que s e usará toda la tecnología para dar con los responsables de estos hecho, a quienes llamó criminales.

"Vamos a aplicar la ley y lo vamos a hacer pronto y sin contemplaciones; Nos vamos a asegurar que no vuelvan a poner un pie en el estadio".

Kuri enfatizó que se abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, tras la riña y disturbios en Querétaro.

Por su parte, Mikel Arriola aseguró que abrió una investigación para levantar las denuncias correspondientes y anunció la suspensión del resto de partidos de la jornada 9.

