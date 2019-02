Niño conmueve a las redes por su reacción al conocer a Cristiano Ronaldo

¿Te has preguntado qué harías si conoces a tu ídolo? Nada se compara con algo así, eso lo dejó claro un pequeño que conoció a Cristiano Ronaldo previo al duelo de los Octavos de Final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Juventus.

Al momento de salir al campo, el pequeño que acompañaba al astro portugués no pudo contener su emoción y se agarró con fuerza al brazo del futbolista y con una cara de admiración y amor al que Cristiano Ronaldo respondió.

El delantero de la Juventus, que suele ser muy gentil con sus admiradores, respondió al gesto del niño volteándolo a ver con una sonrisa y tocando su cabeza.

me when i see my idol ?? @Cristiano #ATMJUV #ForzaJuve pic.twitter.com/hvLNayJe1X