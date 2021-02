Nicolás Castillo es sometido a otra cirugía en su herida quirúrgica

El jugador del América, Nicolás Castillo ingresó de nuevo al quirófano después del sangrado que tuvo el día de ayer en la herida quirúrgica en el muslo derecho. José Vázquez, doctor de los azulcremas ofreció una conferencia de prensa para hablar al respecto del tema.

“El día de ayer presentó un sangrado agudo en la mañana y fue trasladado a urgencias, lo recibimos con médicos, ya por la tarde, el grupo de médicos decidió someterlo a cirugía de revisión y encontramos un defecto en la pared femoral y se reparó con éxito. Una vez controlado el sangrado pasó a terapia intensiva y no se va a apresurar a sacarlo de esta área" señaló Vázquez.

El doctor no determinó el tiempo de recuperación de Nico, por lo que no sé sabe con exactitud la fecha en la que Castillo regresará a las canchas.

“Por ahora no se puede decidir que sigue, no hay tiempo definido, muchas veces la medicina no es tan exacta. Vamos minuto a minuto en su seguimiento".

Comunicado oficial

Para finalizar, Vázquez comentó acerca de la situación emocional que sufre Nico ante estos hechos “el jugador está triste pero estable".

Información de ESPN y MARCA





(Diego Gómez García)