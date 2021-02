NFL: Tom Brady anuncia su salida de Patriots tras 20 años

“Quiero agradecer por los 20 años anteriores de mi vida y el compromiso diario de ganar y crear una cultura ganadora construida en valores. Me siento agradecido de todo lo que me han enseñado, aprendí mucho de todos. Me han permitido maximizar mi potencial y eso es todo lo que un jugador puede pedir. Las lecciones que aprendí, las llevaré siempre conmigo. No podría ser el hombre que soy ahora, sin todas las relaciones que aquí me permitieron crear”, señala Tom Brady al inicio de su comunicado.