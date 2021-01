NFL: Tampa Bay, Bills y Rams avanzan a Ronda Divisional de playoffs

Los Buffalo Bills, Los Angeles Rams y los Tampa Bay Buccaneers conquistaron su boleto a la ronda divisional de los playoffs de la NFL al imponerse ante Indianapolis Colts, Seattle Seahawks y Washington Football Team, respectivamente.

Estos tres equipos se unen a los Kansas City Chiefs y Green Bay Packers en la segunda fase de la postemporada, primeros en la siembra para la Conferencia Americana y Nacional, respectivamente.

Los Buffalo Bills sufrieron, pues no pudieron certificar el triunfo hasta la última defensa, pero volvieron a ganar un partido de playoffs 25 años después al imponerse ante Indianapolis Colts 27-24.

Los Angeles Rams eliminaron de los playoffs a los Seattle Seahawks 20-30. Esta fue la primera derrota en casa en playoffs a los de Seattle desde 2004.

Tom Brady sigue haciendo historia, y a sus 43 años inició su camino rumbo a su séptimo anillo de la mejor manera posible. Brady fue clave en el triunfo de Tampa Bay sobre Washington 23-31, su primera victoria en playoffs desde 2003.

Este domingo se disputa los otros tres encuentros (Titans vs Ravens, Saints vs Bears y Steelers vs Browns, que permitirán definir las ronda divisionales en cada una de las conferencias.

(dmv)