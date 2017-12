NFL multa a Alvin Kamara por jugar con zapatos navideños

REDACCIÓN 30/12/2017 11:58 a.m.

La NFL multó al corredor de los Santos de Nueva Orleans, Alvin Kamara, por utilizar zapatos navideños el pasado domingo en la victoria de su equipo sobre los Falcons de Atlanta.

Kamara, utilizó unos zapatos de color rojo y blanco que incluían hasta cascabeles, lo cual le valió una multa de 6 mil 79 dólares. El corredor aseguró que valió la pena y expresó confianza en que sirvan de publicidad a una recaudación de fondos que se destinará a la entrega de calzado deportivo a menor de escasos recursos.

Durante el partido del domingo, muchos jugadores como el receptor de los Falcons, Julio Jones, también utilizaron calzado con motivos navideños, pero sólo durante el calentamiento, algo que si está permitido.

Los zapatos rojos de Kamara tenían en la parte superior un borde blanco similar al del abrigo de Santa Claus y hasta cascabeles. El jugador quitó los cascabeles para jugar pero siguió con el calzado a pesar de las advertencias de que infringía las normas de la NFL sobre los uniformes.

Kamara, que con sus zapatillas rojas consiguió 90 yardas desde la línea de golpeo, dijo en tono alegre que la multa hacía aparecer a la NFL como el personaje "Grinch" de la Navidad.

We talkin bout Christmas??!! Lemme show y´all some different flavors. @adidasFballUS #teamadidas #NewSpeed pic.twitter.com/gCUQnlq117