NFL, el Máximo sueño de González

DANIELA MUÑOZ 06/04/2019 05:37 p.m.

A partir de ahora nadie olvidará su nombre. Todos los aficionados del futbol americano en México tienen su atención, admiración y buenos deseos puestos en un solo personaje, su nombre es Máximo González, el jugador de los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey que podría llegar a la NFL.

La mejor liga de futbol americano del mundo sigue buscando romper fronteras, por eso llevó a cabo el International Player Pathway Pro Day, donde dan la oportunidad a elementos de cuatro países para demostrar su talento a varios scouts.

También te puede interesar: ¿Qué pasará con el quarterback mexicano Luis Pérez tras la posible desaparición de la AAF?

A finales del 2018, Máximo González recibió la gran noticia, la NFL estaría observándolo para ser un invitado a su programa internacional. Sin embargo, el primer requisito que le pidieron fue que cambiara de posición, de ala defensiva a linebacker, algo que no hizo con los Borregos ITESM.

Trabajando duro las cosas pueden cambiar ??????@maximo1gs ha demostrado su gran nivel y él sabe que puede competir un puesto en un equipo de NFL ????????#NFLMX pic.twitter.com/pOHnQdvkl4 — NFL México (@nflmx) 3 de abril de 2019

"Me pidieron que cambiara de posición por mi talla y peso porque no cumple con los estándares de la NFL y la verdad no lo hice porque estaba enfocado en mi temporada", declaró el jugador mexicano en una entrevista para Máximo Avance.

A pesar de esto, la invitación para acudir a la Academia en Florida junto a otros seis jugadores internacionales se mantuvo.

Durante algunas semanas, Máximo ha estado con otros seis jugadores de otros países: Los alemanes David Bada, Moubarak Djeriy y Jakob Johnsohn, el británico Christian Wade, el australiano Valentine Holmes y el brasileño Dural Neto, quienes están compitiendo por los lugares.

Los ojos en el talento internacional ??@maximo1gs mostró su habilidad atlética frente a personas de la NFL ??

Ahora sólo queda a esperar que le depara el futuro al jugador mexicano ????????????#NFLMX pic.twitter.com/upHjQOmBBy — NFL México (@nflmx) 2 de abril de 2019

Por ahora, los New York Jets, Tennessee Titans y Oakland Raiders son los equipos interesados en el defensive mexicano, incluso estos últimos le preguntaron si le gustaría ser parte de los maloso, aunque ningún jugador ha tenido una entrevista forma con los equipos de la NFL.

¿Quién es Máximo González?

En 2018 el mejor liniero defensivo del país, anunció su nueva institución, los Borregos Salvajes del ITESM Campus Monterrey, en donde disputó la Liga Mayor Estudiantil 2018.

Máximo González fue considerado el Jugador Más Valioso del Mundial Universitario disputado en Harbin, China, en el que el combinado mexicano obtuvo el primer lugar y el tricampeonato.

Antes de llegar a uno de los programas más exitosos en el futbol americano colegial de México, González vistió el jersey de Las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Pro Day

Durante la prueba, González demostró su capacidad para realizar diferentes funciones al cambiar de liniero defensivo a linebacker.

González registró 4.69 extra oficialmente, según los scouts de 14 equipos de NFL que se dieron cita en las instalaciones de los Tampa Bay Buccaneers.

"Máximo fue el mejor defensivo, me llamó la atención su forma física y la velocidad que mostró en las pruebas", declaró el coach Carlos Altamirano de Borregos Monterrey quien estuvo presente en Tampa.

Si alguno de los jugadores no fuese seleccionado, tendrá la oportunidad de firmar como agente libre con cualquier equipo, luego de su paso por la academia IMG en la que Máximo González desarrolló capacidad, incluso como parte de equipos especiales.

¡Corre Máximo, corre! ???????????

Así fue la prueba de las 40 yardas para Máximo González (@maximo1gs) en el International Pro Day #NFLMX pic.twitter.com/qSRW8ohzCZ — NFL México (@nflmx) 2 de abril de 2019

El programa NFL International Player Pathway reclutará a cuatro jugadores que serán parte de los equipos de práctica de la división Este de la Conferencia Americana, por lo que González tendría amplias posibilidades de recalar en los Jets, Patriots, Bills o Dolphins.

Máximo González Sánchez midió 1.89 metros y pesó 110 kilogramos registrando 14 por ciento de grasa corporal, tres meses antes pesaba 105 kilos y redujo sus medidas para ganar masa muscular en la transición para que juegue de linebacker externo, mientras que en México jugó como ala defensiva. El último en jugar en la NFL surgido de una liga mexicana fue Shayne Skov, un defensivo que tuvo acción con equipos especiales.

Máximo es el mexicano con más partidos en la Selección Nacional y espera poner en alto el nombre de México en la NFL.

Historial de mexicanos en la NFL (salidos de escuelas nacionales)

Alex Esquivel

El back del entonces Mexico City College, ahora Universidad de las Américas, fue reclutado en la vigesimocuarta ronda del draft de 1955 por los Baltimore Colts, siendo hasta la fecha el único jugador seleccionado por la NFL durante el draft que provino directamente de una escuela en México.

Marco Martos

Egresado de los Azteca de la UDLA, el receptor abierto jugó ocho temporadas en la NFL, y estuvo en las plantillas de pretemporada de tres equipos: Denver Broncos, Dallas Cowboys y Carolina Panthers.

Rolando Cantú

Liniero ofensivo egresado del Tecnológico de Monterrey, jugó como guardia para Los Arizona Cardinals en el 2005 y 2006, después de una temporada con el Berlin Thunder. Cantú saltó a la plantilla activa de los Cards después de una temporada en el programa de escuadras de prácticas internacionales que tuvo la NFL del 2004 al 2009.

NFL Europa

Además de Cantú, otros jugadores que tuvieron la oportunidad de integrarse a escuadras de prácticas y/o de pretemporada con algunos equipos de la NFL, vía la desaparecida NFL Europa, fueron Carlos Rosado, Salomón Solano, Eduardo Castañeda, Juan Wong, Mauricip "Tyson" López, Ramiro Pruneda, Manuel Padilla, todos egresados de programas de ONEFA.

Luis Berlanga

El expateador del Tecnológico de Monterrey y de Northwest Missouri State tuvo pruebas con los Baltimore Ravens y San Francisco 49ers en el 2005 y 2006, después de una temporada récord para los Bearcats en el 2004.

dmv

LEA TAMBIEN Tom Brady, el "patito feo" en el Draft de la NFL que hoy es leyenda ¿Sabes cómo llegó Tom Brady a los Patriots? Tuvieron que pasar 198 jugadores en el Draft antes de que fuera elegido

LEA TAMBIEN Los deportistas que pagaron con sus carreras la defensa de sus derechos Colin Kaepernick y Marc Bosman son dos de los deportistas que han revolucionado al deporte, sacrificando sus carreras y condenándose al olvido