Neymar revela que sufre de ansiedad por la cuarentena

Neymar Jr. se encuentra en confinamiento a causa de la pandemia de covid-19, y al no saber cuándo se reanudará el futbol, ha declarado que sufre de ansiedad.

El brasileño ha señalado que tiene incertidumbre al no poder convivir con sus compañeros del PSG, y no poder jugar futbol.

Con información de ESPN, el jugador señaló: "No saber cuándo vamos a volver me provoca ansiedad. Es extraño no poder jugar, competir, el ambiente del club, no estar con mis compañeros del PSG".

Neymar se encuentra en su país de origen, Brasil, en donde pasa la cuarentena con su familia, y con su preparador físico para poder estar listo cuando se reanuden las ligas del mundo.

"La verdad es que echo de menos el futbol. Estoy seguro de que los aficionados también quieren vernos". señaló Neymar.

El jugador también señaló que espera estar de vuelta lo antes posible en el campo.





