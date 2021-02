¿Neymar podría perderse la final de Champions League por una playera?

Neymar podría perderse la final de la Champions League. Aunque parece una locura, en el PSG temen una posible sanción al futbolista brasileño que lo dejaría fuera de la disputa por la orejona el próximo domingo. ¿La razón? Neymar intercambió su playera en plena pandemia, algo prohibido en el reglamento de la UEFA de la “Nueva Normalidad”.

De acuerdo a diferentes medios europeos como el periódico inglés The Sun, Neymar podría ser suspendido un partido e incluso pasar 12 días de aislamiento por no cumplir con el protocolo sanitario que se estableció para disputar la Champions League.

Según información de Medio Tiempo, Neymar entregó su camiseta al defensor alemán, Marcel Halstenberg, al final del partido entre el PSG y el RB Leipzig, justo enfrente de los árbitros, quienes no hicieron nada.

Aunque The Sun argumenta que la UEFA podría actuar y dejar al brasileño fuera de la final por la Champions League, el Diario AS afirma que no habría dicha sanción, ya que el artículo 14.8 del protocolo habla de una “recomendación para no intercambiar camisetas”, pero no de una obligación.