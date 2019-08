Nelsón Vargas denuncia bloqueo de la Federación Mexicana de Natación

La Federación Mexicana de Natación (FMN) regresa a la polémica. El empresario Nelsón Vargas denunció el veto que le ha puesto Kiril Todorov, presidente de la FMN, a las acuáticas que Vargas dirige.

El exdirector de la Conade aseguró en entrevista en el programa El Asalto a la Razón, que la FMNB emitió una orden que impide competir a los nadadores de su empresa en el Campeonato Nacional Masters bajo el nombre de las acuáticas, y si quieren hacerlo debe ser como atletas libres.

"Está bloqueando a mi empresa. El hecho de decir públicamente y por escrito que no corresponde por la calidad que se les da a los nadadores o a la gente que asisten, es una infamia. Ya estoy cansado por el hecho de que desprestigie a la gente que estamos trabajando en la empresa y que diga que no tenemos ningún derecho, y está violando y desacatando una instrucción de un juez, es muy desagradable", señaló.

De acuerdo a Milenio, Nelsón Vargas cuenta con dos amparos, el primero ante el desconocimiento que le hizo la FMN como miembro honorario, y el segundo en pro de sus escuelas.

En los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019, México se colgó seis bronces en natación, y en cuatro de esos metales, estuvieron involucrados atletas de las acuáticas que dirige Nelsón.

Pese a su intento por reunirse con la directora de la Conade, Ana Guevara, no ha tenido respuesta.

"Uno de los principales problemas de Ana Guevara es que Kiril ha argumentado cosas que no son ciertas y que Ana no ha sido capaz de decir ´vamos a hablar y delante de Todorov. No pido cosas absurdas, sino por lo que en mi derecho me corresponde porque tengo más de dos mil nadadores afiliados a la Federación Mexicana de Natación. No entiendo por qué me ignora, y yo la respeto mucho", indicó.

dmv