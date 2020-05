Nahuel Guzmán: Me obligaron a jugar en la eLiga MX

La Liga MX creó una competencia virtual para entretener a los aficionados, la eLiga MX, en donde participan los mejores jugadores de FIFA 20 de cada equipo de futbol de México; el Tigres puso al mando a Nahuel Guzmán, comentando que lo "obligaron" a jugar.

En una videoconferencia, el portero de Tigres, señaló que:

"Me obligaron a participar, decidí a participar porque me obligaron, no hubo mucha elección. Hubo presión de presión de parte de los organizadores". Añadiendo que el no es un profesional de los videojuegos.

Nahuel, tuvo su primera consola cuando llegó a jugar con el equipo regiomontano:

"Cuando llegué acá a los 30 años me la regaló mi esposa y justo llegó mi hijo también entonces mucho tiempo para jugar no hay. Tengo entendido que a Paco y Julián sí los eligieron por sus cualidades, que hasta ahora no sé si quedaron demostradas".



Para finalizar, "El Patón" afirma que es un desafió personal, por lo cual entrena todos los días, para llevar a Tigres en los más alto en los torneo de videojuegos.