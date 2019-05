Nadie daba posibilidades al Liverpool, pero aplastó al Barcelona

EFE 07/05/2019 04:28 p.m.

El Liverpool ganó 4-0 al Barcelona, remontó el 3-0 de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones y se clasificó para su novena final de la máxima competición continental.

Los hombres de Jürgen Klopp superaron con claridad al conjunto azulgrana, que, superados durante los 90 minutos, perdieron la opción de ganar su sexto título el próximo 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

El gol en la primera parte de del belga Divock Origi, el doblete del holandés Georginio Wijnaldum en la segunda y el tanto final, en el minuto 79, otra vez de Origi, clasificaron al Liverpool.

El primero en acertar fue Origi, que marcó en el minuto siete tras recoger un rechace del portero Marc-André ter Stegen a un disparo del suizo Xherdan Shaqiri.

En el segundo acto, Wijnaldum apareció a los nueve minutos de la reanudación para aprovechar una asistencia de Tren Alexander-Arnold. Después, repitió en el minuto 56 con un gran cabezazo tras un pase de Shaqiri.

Origi, que inició la remontada, la cerró después de un despiste garrafal de la defensa del Barcelona, que se despistó en un córner sacado por Alexander-Arnold que marcó el belga a placer.

Henderson: "No creo que mucha gente nos diera una sola posibilidad"

Jordan Henderson, capitán del Liverpool que este martes eliminó al Barcelona de la Liga de Campeones, aseguró que no cree que mucha gente les diera una sola oportunidad de remontar el 3-0 con el que llegaban a Anfield.

"Increíble. No creo que mucha gente nos diera una sola oportunidad. Sabíamos que era difícil, pero aun así posible", afirmó Henderson en los micrófonos de BT Sport.

"La fe que tenemos en el vestuario es increíble. Sabíamos que podíamos hacer algo especial en Anfield. Mira a los aficionados y a los chicos, es una noche especial", agregó.

El Liverpool se sobrepuso en la vuelta de semifinales a un 3-0 adverso y con sendos dobletes de Georginio Wijnaldum y Divock Origi selló su presencia en la final del próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid.

"Queríamos empezar con velocidad. Marcamos rápido, que ayudó, pero no fue solo el gol, fue ponerles bajo presión. Sabíamos que si demostrábamos corazón y personalidad tendríamos una oportunidad", manifestó el capitán.

Busquets: "Pido disculpas a toda la afición"

Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, pidió disculpas a los aficionados de su equipo después de perder 4-0 ante el Liverpool y quedar fuera de la Liga de Campeones, y lamentó la falta de acierto en alguna ocasión que habría permitido al conjunto español llegar a la final.

"Han sido mejores que nosotros. Han dominado el partido desde el principio. Cuando te hacen un gol, te aprietan arriba y te roban, es muy difícil. Hemos tenido ocasiones para marcar el gol que necesitábamos y no ha podido ser. No puedo decir nada más. Pedir disculpas. Después de Roma, que vuelva a pasar esto... poco más que decir", afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

Por último, habló sobre el último gol del Liverpool, obra del belga Divock Origi tras un despiste de toda la defensa del Barcelona a la salida de un córner: "Ha habido de todo. Un despiste, han sido más listos que nosotros, han sacado más rápido y ya está".





AJ