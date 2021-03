Murió el papá de Matías Almeyda tras luchar contra covid-19

Murió el papá de Matías Almeyda, este martes la madre del exentrenador argentino anunció la muerte de Óscar Almeyda, quien falleció a causa de las complicaciones provocadas por la covid-19.

Te puede interesar ¿Gio Dos Santos fingiendo lesiones? Así lo criticó Miguel Herrera

"Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID, aquí pegadio a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda. Toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede. Óscar por siempre estarás en mi corazón, te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de ", publicó en su cuenta de Facebook la mamá de Matías Almeyda.

De acuerdo a medios argentinos, Óscar Almeyda estaba internado desde hace varios días en el Hospital Pintos de la provincia de Buenos Aires, donde junto a su esposa luchó contra el coronavirus.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Señor Óscar Almeyda, padre de @peladoalmeyda.



Fuerza, Matías. Estamos contigo. pic.twitter.com/EvmYTEnXwG — CHIVAS (@Chivas) March 2, 2021

Te puede interesar Tras impactante cambio físico, Andy Ruiz regresa al boxeo

El padre de Matías Almeyda es recordado por la afición de Chivas, tras ganar el título del Clausura 2017. En una conmovedora imagen, Óscar bajó al campo para abrazar a su hijo, quien conquistó la doceava estrella para el Rebaño Sagrado tras 11 años de sequía.

La LIGA BBVA MX lamenta el fallecimiento de Oscar Almeyda, padre de Matías Almeyda. pic.twitter.com/tPTdX0nHwz — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 2, 2021

(dmv)