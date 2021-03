Mujeres pioneras que cambiaron la historia deportiva

El deporte tiene entre su historia nombres de mujeres que fueron pioneras y abrieron el camino en el mundo deportivo para las próximas generaciones.

Mujeres que rompieron barreras para cambiar la historia deportiva y hoy gracias a su lucha, otras atletas pueden destacar en diferentes disciplinas, imponiendo récords y brillando en lo más alto.

Las pioneras que llevaron el deporte femenil a los Juegos Olímpicos

En la antigua Grecia se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos, en donde solo se permitió competir a los hombres considerados libres, excluía a los esclavos y a los cuerpos femeninos, pues en esos momentos se consideraban como inferiores.





De acuerdo a Luchadoras, en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, celebrados en Grecia en 1896, Stamata Revithi no aceptó el decreto que impedía la participación de las mujeres. De nacionalidad griega, fue una pionera en las competencias de maratón sin el permiso de los organizadores Olímpicos.

Buscó competir oficialmente, y al ser negada su participación, realizó por su cuenta el mismo recorrido olímpico al día siguiente con testigos que pudieran compartir su hazaña, y aunque su participación no fue premiada con alguna medalla, ella logró demostrar que el deporte no es exclusivo de los hombres y que los límites sobre el cuerpo no pueden ponerlos un grupo de personas.

En la segunda edición de los Juegos Olímpicos modernos, París 1900, se abrió la participación de las mujeres. De un total de 997 atletas, 22 eran mujeres, y participaron en deportes como el tenis, vela, croquet y golf, por ser solo esos considerados acordes a la "naturaleza femenina".

En esas primeras justas, la tenista Charlotte Cooper se convirtió en la primera campeona olímpica, ella ya contaba con una trayectoria de títulos ganados desde 1895, y en ese año (1900), obtuvo su primera victoria olímpica.

Sin embargo, las mujeres seguían siendo excluidas de otras disciplinas, porque los organizadores pensaban que las pruebas eran muy difíciles para ellas, siguiendo este estereotipo de la fragilidad de la mujer.

Para responder a ello, junto con otras deportistas de otros países, Alice Milliat, organizó la Primera Olimpiada Femenina, que fue celebrada en Montecarlo, lo que le permitió que mujeres pudieran competir por primera vez en atletismo. Tras la Primera Guerra Mundial, Milliat fundó la Federación Deportiva Femenina Internacional.

(Foto tomada del portal Luchadoras)

Al generar sus propias competencias deportivas, la Federación molestó tanto al Comité Olímpico Internacional, que decidieron aceptar la participación de mujeres en el atletismo. Gracias a la lucha de estas mujeres, en 1928, durante los Juegos Olímpicos de Amsterdam, se permitió la participación de las mujeres en el atletismo.

Kathrine Switzer, la mujer que derrotó al machismo corriendo un maratón

La icónica foto donde una mujer corre un maratón exclusivo de hombres, tiene una historia importante de recorda. La estadounidense Kathrine Switzer es mundialmente conocida por ser la primera mujer que corrió y completó oficialmente una prueba de 42 kilómetros con un dorsal.

La hazaña ocurrió en Boston el 19 de abril de 1967, la prueba estaba destinada exclusivamente a los hombres, pero ella decidió situarse en la línea de salida y comenzar a correr.

Pese a que muchos de los organizadores y la seguridad intentaron impedirlo, empujándola, jaloneándola y bloqueando su paso, Kathrine Switzer consiguió acabar la prueba en 4 horas y 20 minutos.

Switzer y su dorsal 261 se convirtieron desde entonces en un referente para el deporte femenino, siendo un símbolo de lucha por la igualdad de género.

Para su inscripción al maratón, la estadounidense, decidió utilizar sus iniciales K.V. Switzer para que la organización no detectara su sexo, y lo logró.

Al engañar a los organizadores, la corredora logró tomar salida junto a su pareja, su entrenador y otros corredores que la apoyaban. Ellos también aparecen en las míticas postales, pues fueron quienes impidieron que a Switzer le fuera retirado su dorsal.

Desde aquel maratón, Katherine siguió participando en diferentes maratones. En 1974 conquistó el de Nueva York y quedó segunda en el maratón de Bostón en 1975, donde logró su mejor marca con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 37 segundos.

Lo más importante para la maratonista estadounidense fue lo que logró para las siguientes generaciones, abriendo camino a las mujeres hacia la igualdad de participación en las pruebas de fondo. Con solo 20 años, Katherine quería demostrar que las mujeres podían completar la carrera y también que podían competir, por lo que su hazaña le dio la vuelta al mundo.

Las pioneras del deporte que rompieron barreras

María del Pilar Roldán fue la primera mujer mexicana en ganar una medalla en Juegos Olímpicos, al conquistar la plata en la competencia de esgrima en México 1968. También fue la primera abanderada en Juegos Olímpicos y la primera mexicana en formar parte de la Federación Internacional de Esgrima.

Soraya Jiménez fue la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Jiménez conquistó la categoría de peso ligero en Sidney 2000.

Enriqueta Basilio Sotelo fue la primera mujer en completar el relevo de la antorcha olímpica cuando encendió el pebetero para dar inicio a los Juegos Olímpicos en México 1968. La velocista también es la única mujer que ha competido en 400 metros planos y 80 metros con obstáculos

Martina Navrátilova se convirtió en la primera tenista con más torneos ganados desde que comenzó la era de los Open en 1968 (en categoría masculina no se ha logrado). Ganó 167 de forma individual y 177 en dobles. La checoslovaca comenzó a jugar a los 8 años y se convirtió en la número 1 de su país de 1972 a 1975

Steffi Graf fue la primera mujer en ganar el Golden Slam al conquistar todos los Grand Slam en una temporada: Roland Garros, Australian Open, Wimbledon y el US Open. Ese mismo año también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl 88.

Becky Hammon se convirtió en la primera entrenadora de un equipo de la NBA el 30 de diciembre de 2020. La primera entrenadora asistente de tiempo completo de la liga, asumió el cargo cuando el entrenador titular de los San Antonio Spurns Gregg Popovich, fue expulsado de la cancha

Virginia McCaskey fue la primera mujer en convertirse en dueña de un equipo de la NFL, los Chicago Bears, en 1979 tras la muerte de su hermano. Controlaba el 80% de las acciones y entre algunas decisiones que tomó fue la de remover el equipo de porristas, las Honey Bears en 1985.

Jeanie Buss primera mujer en ser dueña de un equipo de la NBA, LA Lakers y ganar un Campeonato en 2002. A pesar de que la Buss Family Trust es dueña del equipo, ella es la presidenta desde 2017. Su primer trabajo en los deportes fue como gerente de L. A. Strings, equipo de tenis

Nadia Comaneci fue la primera mujer en obtener un diez perfecto en las barras paralelas de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. También fue la primera mujer en realizar una caminata aérea, un salto y doble salto hacia atrás en piso. Ganó el campeonato mundial en 1978 y 1979

Sarah Thomas se convirtió en la primera árbitra permanente de la NFL en 2015 y en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Super Bowl LV como jueza de Downs, además de haber estado en 4 partidos de playoffs

Dee Kantner y Violet Palmer fueron las primeras arbitras en ser contratadas por la NBA el 28 de octubre de 1977. Dee fue árbitra por 5 años y Violet por 18 años, actualmente es entrenadora de árbitros.

Dawn Fraser la primera nadadora en bajar el minuto en los 100 metros estilo libre con tiempo de 58.9 segundos el 29 de febrero de 1964 en Sidney. El récord permaneció hasta 1972. La australiana también fue la primera nadadora en ganar medalla de oro en tres Juegos Olímpicos consecutivos

Berenice Gera ganó ante la National Baseball Congress una demanda por discriminación el 13 de enero de 1972 y se convirtió así en la primera árbitra en los juegos de beisbol profesional. Su primer partido fue en Geneva, New York, donde se enfrentaron Rangers vs Phillies.

Billie Jean King la tenista se convirtió el 3 de octubre de 1971 en la primera atleta mujer en ganar durante un año más de 100 mil dólares en premios. Luchadora por los derechos LGTB y la primera atleta mujer en hacer publica su homosexualidad

Tuesdee Testa se convirtió en la primera mujer jockey en ganar una carrera mayor el 1 de marzo de 1969, al salir victoriosa en la tercera carrera de la American Thoroughbred, en Santa Anita Park, también fue la primera mujer en ganar una carrera en New Jersey

Betty Robinson se convirtió en la primera mujer en participar en los 100 metros de los Juegos Olímpicos en Amsterdam 1928, ganando el oro y la plata en los relevos de 4x100 metros

