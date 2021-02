Mujer iraní se viste de hombre para asistir a los partidos de su equipo

El gobierno iraní cuenta con una ley que prohíbe la entrada de las mujeres a los partidos de futbol, sin embargo, eso no fue impedimento para Zahra Khoshnavaz, originaria de Therán, quién buscando cumplir su sueño, tuvo que vestirse de hombre para asistir a un encuentro del Persepolis FC.

El sismo que sufrió su ciudad en noviembre de 2017, inspiró a Zahra Khoshnavaz a seguir sus sueños al cuestionarse, “¿Por qué morir en un terremoto y no realizar tus sueños? ¿Por qué no vas al estadio? Así decidí ir”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Inés Sainz revela detalles de su pelea con José Ramón Fernández cuando iniciaba su carrera

Así fue como Zahra se cortó el pelo, se puso ropa holgada, una barba falsa y se dirigió al estadio del club de sus amores, el Persépolis FC.

A las mujeres no se les permite asistir a los partidos de futbol en Irán, a pesar de las promesas de cambio de las autoridades iraníes, en particular del gobierno de Hassan Rouhani. Sin embargo, si pueden ver paridos de futbol femenil, pero no varonil.

“Lo único que me preocupaba era cómo comprar un billete: era muy difícil pedir unos boletos, pero cuando pasé por el túnel y vi el terreno de juego, rompí a llorar”, comentó Khoshnavez en entrevista para Euronews.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Policía muere en enfrentamiento de aficionados de futbol

La originaria de Therán ya ha asistido a dos partidos disfrazada y dice que planea volverlo a hacer, añadiendo que sabe que sus acciones podrían causarle problemas.

dmv