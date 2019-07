Muere corredor en el Medio Maratón de la CDMX

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México informó del fallecimiento del corredor Andrés Cázares Cortina durante el Medio Maratón de la Ciudad de México que se celebró este domingo 28 de julio.

A través de un comunicado indicó que el corredor de 35 años murió a causa de un infarto cardio-respiratorio.

"El corredor no estaba inscrito en la carrera, por lo cual no existe número de registro; no obstante, recibió atención médica en el kilómetro 11, a la altura del Campo Militar Marte, para ser trasladado en la ambulancia número 5 de SUUMA al Hospital de la Cruz Roja de Polanco, donde falleció".

El Medio Maratón de la CDMX tuvo en sus vencedores al keniano Julius Kipyego Keter en la categoría varonil con un tiempo de una hora cinco minutos y 24 segundos. Mientras que en la categoría femenil, la mexicana Mayra Sánchez se llevó el primer lugar con una hora 16 minutos y 19 segundos.

El INDEPORTE informa: pic.twitter.com/ETPPGmR09m — Instituto del Deporte de la Ciudad de México (@DeporteCDMX) July 28, 2019

dmv