Morelia a Mazatlán y los cambios de franquicia en el futbol mexicano

Monarcas Morelia se muda. La franquicia llega a Mazatlán, Sinaloa, a partir de la próxima campaña y el "nuevo" equipo tendrá el nombre de Mazatlán F.C.

Han llovido críticas tanto a los actuales dueños del Morelia como a la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol por este cambio, fundamentalmente argumentando la tradición de Monarcas y lo inaceptable que es borrarla con tanta facilidad, de un plumazo.

Personalmente no me gusta que se hagan movimientos de esta índole. Entiendo que cuando un equipo asciende a la Primera División y no tiene las condiciones financieras, organizacionales y de infraestructura, el vender su lugar a otro grupo o plaza puede hacer sentido, pero cuando estás hablando de un equipo que ya está en el máximo circuito, un movimiento tiene que ser muy meditado y justificado.

El futbol es un negocio y los equipos son propiedad de empresarios o grupos y por tanto éstos tienen el derecho de vender o reubicar pero la Liga MX debería de tener lineamientos establecidos para cuando un equipo será vendido, por ejemplo:

Realizar una investigación exhaustiva de los compradores o inversionistas.

Desconozco que tanto se hizo en este sentido pero casos como el de Veracruz y Fidel Kuri te dicen que la tarea no se ha hecho perfectamente en el pasado. Lo que menos quieres es tener un equipo en Primera División que no tenga la solvencia financiera para hacer inversiones, para montar un cuadro que sea consistentemente competitivo. Tampoco quieres enredarte con grupos o personas que no sean pilares de la sociedad y correrte el riesgo de desagradables sorpresas. Es labor de la Liga MX hacer una investigación rigurosa para asegurar que el movimiento no será contraproducente.

Si en este caso el gobierno de Sinaloa está empujando fuerte para llevarse el equipo a Mazatlán y está ofreciendo un nuevo y moderno estadio, suena tentador, pero los gobiernos cambian y en la situación del País nada te garantiza que vas a tener un apoyo de largo plazo como el que actualmente se ofrece.

Buscar alternativas en la propia plaza.

La primera vez que escuchamos públicamente que Monarcas estaba a punto de ser vendido fue en el mismo momento que se anunció que se movería a Mazatlán, ya en años previos había rumores pero nada concreto. ¿Porqué no hacer público el interés de venta y buscar entre empresarios locales de Michoacán a la primer alternativa como nuevo inversionista / propietario? Debería ser un requisito, antes de mover una franquicia, explorar si no hay opciones en la misma ciudad, si no se encuentra, entonces adelante con la venta o reubicación pero si ya en su momento hiciste la tarea de validar la plaza y tienes una afición local, al menos dale a la empresarios de la ciudad la oportunidad de mantener al equipo en la misma.

Validar la nueva plaza.

¿Será Mazatlán una buena ciudad para el futbol? Mucho se habla de que es una región muy aficionada al beisbol, es un riesgo instalar ahí una franquicia de Liga MX. Nada contra los amigos de Mazatlán pero es fundamental que estén seguros en la FMF de que este cambio de sede va a funcionar, el futbol de máximo nivel en México no puede estar experimentando. Culiacán está a poco menos de tres horas de Mazatlán, en esta temporada este es el número de aficionados que ha asistido al estadio del Gran Pez para los juegos que tuvieron de locales (datos de la página oficial de la Liga de Ascenso): 5753, 4103 y 3683. No creo que esa sea la asistencia para ver al nuevo equipo, sobre todo en las primeras campañas, pero difícilmente parecen números que den enorme tranquilidad.

Aprobación del resto de los dueños.

Para llegar a esa aprobación, los propietarios del resto de los equipos se deberían asegurar de los tres puntos antes citados. Miren el dolor de cabeza que fueron para todos ellos los Tiburones por el mal manejo del equipo, y estoy seguro de que ninguno querrá tener en la Liga a una institución que no lleve gente al estadio, que no tenga poder financiero para competir. Este es su producto y tienen que cuidarlo. Está establecido que 80 por ciento de los dueños deben aprobar un movimiento, lo que pasa es que son muy poco claros los criterios que siguen en su decisión.

Reitero que el dueño de Monarcas puede vender o reubicar si quiere, nadie puede obligarlo a quedarse en un negocio o sitio en el que ya no quiere o ya no puede estar, pero debe haber lineamientos muy claros que conozcan todos los propietarios antes de embarcarse en la aventura del futbol. Reglas que reconozcan que eres dueño de tu negocio pero que lo que hagas no solo depende de ti sino del resto de los dueños, de la FMF y del interés colectivo, en el futbol ser dueño implica formar parte de una Liga, con todos los beneficios y limitantes que esto implica.

Morelia.

Se habla de la tradición del equipo y de que ésta no puede perderse, veamos brevemente que ha logrado Monarcas en su historia y en los últimos años:

· Aunque nacen en los años 60, subieron y bajaron de Primera División, es en 1981 cuando se instalan ya en forma permanente en el máximo nivel del futbol mexicano.

· En estos casi cuarenta años de existencia, han obtenido un campeonato de Liga, en la temporada del Invierno 2000. Hay tres subcampeonatos en 2002, 2003 y 2011. Sinceramente es un resultado muy limitado para tantos años en Primera División. Han tenido años en los que han sido competitivos y protagonistas pero a nivel de campeonatos y finales, son pocas, no podemos hablar de una tradición ganadora.

· Hay mucho enojo hacia TV Azteca por el movimiento del equipo pero hay que considerar que el título que ganaron y las finales a las que llegaron, fueron con este propietario. El título de Copa en 2013 es ganado también bajo la actual administración.

· Últimos 10 torneos. Si bien Monarcas no ha sido campeón desde hace 20 años, sus últimas temporadas tampoco han sido un desastre. Han entrado a la liguilla en cuatro ocasiones, poco menos de lo que pudiéramos pensar de un equipo que no está entre los más ganadores de los últimos años (Tigres, América, Monterrey, Santos) pero nada mal. En dos de esos torneos se metieron hasta semifinales.

· Asistencia esta temporada. Este año tuvieron cinco juegos de locales, con asistencia de medio estadio o más en cuatro de esos encuentros. Han asistido 100 mil 463 espectadores, un promedio de 20 mil 92 aficionados por encuentro, lo cual representa 57 por ciento de la capacidad del estadio. De acuerdo al portal Transfermarkt el año pasado su promedio de entradas fue de 18 mil 941 aficionados, lo cual los posicionó en el lugar doce de la Liga. No estamos hablando de que los aficionados llenen el estadio Morelos cada semana pero no son el equipo con peores entradas.

¿Morelia tiene una gran tradición como lo señalan diversos comunicadores? sí para la ciudad, sin duda, son 40 años compitiendo en Primera División ¿para el resto de la Liga MX? no puedo hablar de una tradición sustentada con triunfos o un equipo de los grandes pero tampoco son intrascendentes, han sido un cuadro de media tabla en muchos torneos pero con mejores resultados y más competitivo que varios más.

Si Monarcas se van a Mazatlán, no sería lo mismo que si se moviera uno de los grandes pero no estamos hablando de un equipo "transparente". Tiene su historia, ha tenido algunos jugadores muy destacados, algunos técnicos con un nombre en el futbol. Sinceramente desearía que no saliera de Morelia.

TV Azteca tendrá sus razones para venderlo o buscar inversionistas adicionales, no han hecho un mal trabajo al frente de la escuadra purépecha, la duda es si el proceso está siendo lo suficientemente prolijo y si será benéfico para la Liga MX a mediano plazo.

¿Han funcionado las ventas de franquicia?

Esta no es la primera vez que una franquicia se vende o hay un cambio de ciudad, ni será la última. ¿Cómo han resultado algunas de las transacciones anteriores?

Santos.

En 1988 compran la franquicia del Ángeles de Puebla para alcanzar un lugar en la Primera División. Hoy son uno de los equipos más consistentes en México, han sido campeones en seis ocasiones. Sin duda ha sido un éxito la franquicia en todos los sentidos.

Puebla

. Si bien no hay un cambio de ciudad, si adquirieron en una operación un tanto enredada al Curtidores en 1999 para poder quedarse en Primera. Desde ese entonces no tienen campeonatos ni subcampeonatos y sus entradas son normalmente de medio estadio.

Querétaro.

Toda una aventura, compraron el lugar de La Piedad para poder jugar en el máximo circuito, la FMF los desapareció, regresaron, subieron y bajaron de categoría y finalmente en 2013 compraron la franquicia de Jaguares para poder permanecer en la Liga MX. No es una franquicia que yo llamaría muy exitosa pese a un subcampeonato.

San Luis.

Compró hace algunos años al Veracruz ... ascendió a Primera División en 2019. Su relación contractual con Atlético de Madrid hace pensar que serán competitivos en algún momento.

Tijuana.

En 2007 compraron a un equipo de Tabasco para obtener su lugar en la División de Ascenso. Desde su llegada a Primera División, tienen un campeonato en 2012 y normalmente están en la pelea por clasificar.

Estos ejemplos lo que te dicen es que al final el éxito no está ligado a en donde juega un equipo o de donde viene. Realmente el factor que termina determinando si es una escuadra competitiva o no, es la fuerza financiera del comprador y su capacidad de conformar una organización seria, dedicada. Los aficionados han mostrado una y otra vez que si su equipo es ganador, compite y divierte, asisten al estadio, compran mercancía, consumen, cuando no ganan, en menor o mayor medida "lo abandonan" y no gastan su dinero en el futbol. Salvo honrosas excepciones, ese es el comportamiento del aficionado promedio.

Si Mazatlán presenta equipos fuertes, supongo que la gente responderá aunque reitero que la plaza es una incógnita.

La afición michoacana está manifestándose en las calles, desafortunadamente creo que eso acabará teniendo poco impacto, parece que no habrá marcha atrás aunque me gustaría que se quedaran los Monarcas en la ciudad a la que pertenecen. Tampoco espero que la ciudad de Morelia enloquezca como algunos personajes del futbol irresponsablemente han sugerido al decir que "por menos de esto los aficionados de mi país incendian un estadio", esto es solo futbol y no es razón para volverse locos o violentos.

Veamos cómo termina el proceso, habrá que desearle a Mazatlán y a su afición el mayor de los éxitos, y a los aficionados de Morelia que cobijen al equipo que llegue ahí y lo apoyen, lo cuiden y lo disfruten.