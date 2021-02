Misael no tenía para los pasajes y hoy está a un paso de la final con Cruz Azul

Cruz Azul buscará su boleto a la final de la Copa MX ante León, La Máquina que quiere romper el maleficio de casi 50 años sin conquistar el doblete, cuenta en su plantilla con Misael Domínguez, una joven promesa que con su 1.59m, demuestra que la estatura no es obstáculo para estar a un paso de conseguir su primer campeonato en Primera División.

Cuando era niño, uno de los futbolistas de menor estatura de la Liga MX, estuvo cerca de tirar la toalla en su lucha por ser futbolista profesional. La principal razón: las pocas oportunidades económicas que tenía para seguir su sueño. En entrevista para Cancha, Misael señaló que para ir a las pruebas con Rayados, club donde debutó hace casi dos años en el máximo circuito, varias veces tuvo que pedir aventón junto a su padre desde su natal Saltillo hacia Monterrey.

Lo que pase con mi papá es que nos tuvimos que ir a varios entrenamientos de ‘ride’, en los trailers, en camionetas, y ahí fue donde me costó, por lo mismo que no teníamos (dinero); o teníamos nomás para el regreso o íbamos o nos quedábamos”, recuerda el jugador con los ojos llorosos.

“La verdad por un momento sí lo pensé (no seguir), por lo mismo que nos costaba mucho, estábamos batallando, igual yo a veces le dije a mi papá, porque a veces iba a otros trabajos y así, yo le dije ‘si no se puede, pues no pasa nada”.

Domínguez, originario de Saltillo, Coahuila, destacó desde muy pequeño por su habilidad con el balón en los pies, por lo que desde los cuatro años formó parte de los clubes Tiburones Rojos de Saltillo y Guerreros Coahuila, con los que incluso participó en la Copa Mundial de Academias Infantiles que cada año se organiza en la prestigiosa Academia Marcet de Barcelona, España, en la que ganó el título de su categoría en el torneo.

Con tan sólo 11 años se tenía que ir a probar cada jueves durante dos meses, sorteando los gastos del trayecto de 2 horas entre Saltillo y la Sultana del Norte.

Mi papá siempre estuvo apoyándome, me dijo ¿cómo ves? Sabes qué, pues vamos; sabes qué pues no vamos, no hay tanto dinero, y pues como decimos en Saltillo, vamos a rifarnos, y nos íbamos de ride”, aseguró para Cancha.

Fue en el 2011, a la edad de 12 años, que Misael Domínguez llegó a las fuerzas básicas del Monterrey y pasó por las categorías sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20 de la Pandilla, brillando en cada una de ellas durante el proceso que llevó en el conjunto de la Sultana del Norte, siendo destacado por los entrenadores que tuvo en las divisiones inferiores.

Antonio Mohamed, cuando era técnico de Rayados, detectó el talento del joven volante de apenas 1.60 de estatura, pero con un descaro inusual a su edad para enfrentar a jugadores de Primera División, por lo que lo integró a la pretemporada del primer equipo previo al Apertura 2016 y fue en ese certamen, en la J16 contra Veracruz que el Turco le dio la oportunidad de debutar en el máximo circuito a la edad de 17 años.

En el pasado draft 2018, el entonces jugador de Rayados pasó de forma sorpresiva a La Máquina a préstamo con opción a compra, pese a ser considerado una gran promesa para Monterrey.

Ahora estoy muy contento de estar acá, cada sacrificio tiene su recompensa, la verdad le batallé mucho, pero gracias a Dios estoy muy bien, estoy muy agusto acá y contento con el cuerpo técnico”.

Llegar a la final de la Copa MX significaría para Misael enfrentar a su exequipo, mientras que para el plantel celeste, sería un golpe anímico positivo de cara al final del torneo en Liga MX, en donde enfrentará a América este sábado y a Pumas, como los rivales más complicados en las siguientes fechas.

