Mike Tyson reveló cómo encontró a su exesposa con Brad Pitt

El polémico Mike Tyson ha revelado en el libro autobiográfico, Undisputed Truth, y el el programa The Real, un suceso que ha sorprendido a todos y que involucra a su exesposa y al actor Brad Pitt.

El anécdota sucedió en 1989, cuando Tyson se estaba divorciando de Robin Givens, el exboxeador reveló que pese a la situación legal que vivía con actriz, aún mantenían relaciones sexuales.

"Ese día tenía que ir a la oficina de mi abogado pero decidí pasar por la casa de Robin por un ´rapidito´, Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba", confesó el polémico expugilista.

Cuando Tyson no recibió respuesta de Robin Givens, decidió volver a casa, sin embargo, en ese momento vio que la actriz arribaba al domicilio con Brad Pitt.

"La veo que venía acompañada por el apuesto Brad Pitt. Ahí pensé ´mierda, hoy no tendré ningún rapidito´, confesó entre risas el boxeador.

El expugilista, que no esperaba ver a su esposa con nadie más, confesó que el apuesto actor se atemorizó y le pidió que no lo golpeara.

"Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegaba y me decía que sólo estaban repasando un libreto", reveló Tyson.

"No fue la mejor manera pero ahí lo conocí. Y la verdad es que me pareció un tipo muy amigable. No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo", añadió el pugilista.