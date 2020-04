Miguel Layún regaña a sus hijos en plena entrevista en vivo

Debido a la pandemia de covid-19, todas las entrevistas se realizan por aplicaciones de videollamada, por lo que cualquier cosa que suceda en casa durante ese momento, queda grabado. Un momento incómodo fue el que vivió Miguel Layún, jugador de Monterrey, quien tuvo que regañar a sus hijos en plena transmisión en vivo.

Layún se encontraba en entrevista con TUDN, cuando el jugador tuvo que regañar a sus dos hijos que se encontraban discutiendo, por lo que el jugador comentó al aire:

"Mi amor, no empujes a tu hermano por favor ,chaparro, yo sé, pero no lo empujes, pideselo por favor y tu Marce, no le quites las cosas".

Miguel Layún regañando a sus hijos en medio de una entrevista para TUDN pic.twitter.com/fDu8Oc5adM — CarlosSalas (@CarlosS09208397) April 28, 2020

El entrevistador fue Mar Crosas, quien después del regaño de Layún a sus hijos, comentó: "este va a hacer el momento top de la entrevista"; a lo que el seleccionado nacional explicó que ese es el problema de las entrevistas en casa".