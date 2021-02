Miguel Herrera: Sin Mundial de Clubes, no tiene caso Concachampions

El director técnico del América, Miguel Herrera, señaló que de darse por cancelado el torneo de Mundial de Clubes, también deberá pararse la Concachampions.

Con información de ESPN, Herrera comentó que “si se suspende el mundial de clubes, no tendría caso seguir con el torneo de la Concacaf”, esto porque no tendría caso, ya que no habrá un premio.

Así mismo, el técnico detalló que este torneo pasaría en segundo plano para el club, porque no tendría importancia; “si se cancela el mundial ya no sería importante y eso que tenemos gran ventaja para esos cuartos”.

Herrera solo está esperando la resolución que de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la Concacaf.

Jugadores del América proponen reducción de sueldo

De acuerdo con ESPN, los jugadores de Las Águilas, propusieron la retención de sueldos, por lo que Herrera comentó: “Es una medida importante para apoyar a esta institución que siempre ha estado al pie del cañón y por eso es que tomaron la decisión… para que los demás en el equipo femenil, básicas, oficinistas están al día y cobren dinero puntual”.

