Miguel Herrera reveló quién de Televisa lo corrió por Zoom

Miguel Herrera no tiene equipo, pero sí muchas entrevistas en donde revela más detalles de su salida del América. "El Piojo" tuvo una charla von la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, a quien le reveló qué persona de Televisa le informó de su salida.

Además, el extécnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014, detalló que fue despedido por una videollamada de Zoom, sin un aviso presencial pese a todo lo que ganó con el América, si bien comprende que la vía de su despido obedece a las restricciones sociales por la pandemia de covid-19.

"Cuando nos llama Joaquín Balcárcel (jefe de Staff Ejecutivo de Televisa), quien es el jefe de Santiago Baños, nos llama por Zoom y dice: ´Yo tomé la decisión y hasta aquí llegó la relación´. Le dije: ´No estoy de acuerdo, en la parte deportiva ahí están los números, estoy triste y molesto por la decisión que estás tomando", contó Miguel Herrera.

"A final de cuentas, aprendí de una persona muy importante en esta carrera que un día me dijo: ´Hay decisiones de empresa que se toman que no nos gustan, pero se toman´ y no me queda más que agradecer a la institución", añadió El Piojo.

Santiago Baños le había dicho a Miguel Herrera que seguiría como DT

Luego del partido ante Los Ángeles FC en donde Las Águilas quedaron eliminadas y Herrera tuvo un altercado con un auxiliar del equipo de la MLS, Santiago Baños le prometió que si puesto estaba firme.

"Yo hablando con Santiago, terminando el partido que perdimos contra LAFC le dije: ´Si quieres me hago a un lado, traigan a alguien más, porque a lo mejor ya no está funcionando esto, pero me dijo: ´Por supuesto que no, nuestro proyecto está contigo, seguimos contigo".

Sin embargo, esa promesa no se sostuvo y Herrera fue despedido dos días después de la eliminación del América en Concacaf.

(dmv)