Miguel Herrera no quiere saber nada de la selección mexicana; prefiere a Tigres

La selección mexicana navega por agua turbulentas en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Gerardo Martino ha sido uno de los más señalados en esta fecha FIFA, tras no poder encontrar una regularidad con "El Tri", es por ello que diversos nombres han sonado para sustituir a "El Tata", uno de ellos es el de Miguel "El Piojo" Herrera, actual estratega de Tigres.

Previo a enfrentar a Mazatlán en la jornada 4 del Clausura 2022, "El Piojo" Herrera desestimó los rumores de las posibles charlas que mantuvo con los altos mandos para tomar las riendas de la selección mexicana.

"No me molesta ni me desagrada, ni nada, estoy muy contento en Tigres, en ningún momento hemos establecido eso, ha sido un rumor fuera de la institución, yo estoy muy contento en Tigres. No vivimos de la especulación vivimos de la realidad, no hay tanta bronca", señaló el estratega felino.

Finalmente, a pesar de las críticas hacia "El Tata" Martino por el funcionamiento de la selección, Miguel Herrera reconoció al estratega de "El Tri".

"Es un buen técnico (´Tata´ Martino) que no ha encontrado la estructura"

, finalizó.