Miguel Herrera discute en Twitter tras violar reglamento en el polémico partido Rayados vs América

El duelo entre Rayados y América es hasta ahora el más polémico de la jornada 4 del Clausura 2019. En los primeros minutos el VAR volvió a tener protagonismo con una jugada de Avilés Hurtado y Agustín Marchesín, misma que vio en las pantallas el técnico azulcrema, Miguel Herrera, algo que está prohibido.

Luego de que el partido terminara con la victoria de Rayados sobre América y con dos expulsados de cada equipo, el encuentro terminó muy caliente y así lo demostró el técnico de Las Águilas en Twitter, cuando le contestando al ex árbitro Felipe Ramos Rizo: "No digas estupideces".

Así fue la polémica en el Monterrey vs América

El ahora comentarista de ESPN subió un video, donde se puede ver a Miguel Herrera viendo la pantalla del VAR y en este, señaló que los otros técnicos que hagan lo que hizo el 'Piojo' deben ser expulsados, cuestionando donde estaba el cuarto árbitro.

"Por favor, no digas estupideces, sólo veo el monitor. No voy y pido que la revisen ni nada. Si no sabes la regla, no mal informes a la gente, gracias", escribió Herrera.

Por favor no digas estupideces solo veo el monitor no voy y pido que la revisen ni nada si no sabes la regla no mal informes a la gente gracias @ramosrizo — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) 27 de enero de 2019

La acción del Piojo´ Herrera está prohibida, ya que aprovechó para acercarse a donde se encuentran las pantallas que revisan las jugadas, a unos pasos se mantuvo pendiente y de acuerdo con Record, al ver la repetición incluso señaló la zona donde Hurtado había pisado a Marchesín.

En cuanto el cuarto árbitro Saúl Silva se percató de la presencia de Herrera, le advirtió que debía que retirarse, pues está prohibido que jugadores o cuerpo técnico vean las pantallas.

Finalmente, el partido terminó con una victoria de Rayados, quitándole el invicto al América y con 9 hombres en la cancha cada equipo.

