Mientras Pizarro prefiere ir por la Liga, Romo acepta el fracaso de Rayados

Luis Romo, reciente incorporación de Rayados, ha sido uno de los hombres más criticados en la derrota de Monterrey ante el Al-Ahly en el Mundial de Clubes, esto debido a que su rendimiento ha estado lejos de lo que en su momento mostró en Cruz Azul. A pesar de ello, el mediocampista no evadió su responsabilidad y calificó como ´fracaso´ la participación de "la pandilla" en los Emiratos Árabes.

"Es un fracaso muy grande. No hay palabras cuando no haces las cosas dentro del campo no puedes resolver con palabras. No hay pretextos, es un fracaso y lo vamos a tomar así", comentó Romo para TNT Sports después del encuentro.

Las contundentes palabras de Luis Romo tras la caída de @Rayados en el #MundialDeClubesxTNTSports ??? pic.twitter.com/jomwCp8ZXw — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 5, 2022

Por otra parte, otro de los elementos que habló al final del encuentro fue Rodolfo Pizarro, quien prefirió en enfocarse en la Liga Mx, además de dejar en claro que a sus compañeros que estuvieron en selección si les afectó el viaje.

"Un muy mal partido que hicimos estamos muy desilusionados y tristes todos. No queda más que trabajar y pelear por la liga. Creo que para los que llegaron después fue muy difícil, solo tuvieron un día para recuperarse y terminó por afectarnos mucho. Al final cuesta factura eso".

De esta manera, Rayados solamente podrá aspirar al quinto lugar en el Mundial de Clubes; su rival saldrá del partido entre el Al Hilal y Al-Jaziara, encuentro que se disputará el miércoles a las 7:30 horas.