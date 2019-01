Mia Khalifa se burla de jugador del Arsenal tras derrota ante el West Ham

Luego de que Mia Khalifa revelara que es gran aficionada del West Ham y que se encuentra trabajando en un proyecto relacionado con la Premier League, la ex actriz porno asistió al duelo entre el equipo de ´Chicharito´ y el Arsenal.

Aunque el mexicano no fue convocado al duelo por una lesión en la espalda baja, Mia Khalifa pudo presenciar la victoria de 1-0 del West Ham ante el Arsenal.

Los usuarios en redes sociales calificaron como amuleto la presencia de la ex actriz porno, pues dicha victoria significó la primera victoria de los Hammers en la presente temporada.

Sin embargo, eso no fue lo más destacado de su visita, pues la celebridad libanesa aprovechó la derrota de los ´Gunners´ para insultar en twitter al futbolista del Arsenal, Matteo Guendouzi.

"Llorón @MatteoGuendouzi, te he visto caer más en este partido que lo que hice yo en 2014", escribió en su cuenta oficial Mia Khalifa.

FUCKING PUSSY @MatteoGuendouzi, IVE SEEN YOU GO DOWN MORE IN THIS MATCH THAN I DID IN 2014 #COYI ?