Mi papá quería que firmara con Bob Arum; casi me golpea: Chávez Jr.

Julio Cesar Chávez Jr contra Julio César Chávez se enfrentan en un nuevo round. Los problemas familiares del junior no cesan y, por el contrario, escalan de intensidad.

Mientras Julio César Chávez se mostró en esta navidad con toda su familia en Tijuana, Baja California, pero sin sus hijos Junior y Omar Chávez, quienes a su vez pasaron las fiestas en su tierra natal, Culiacán, Sinaloa.

Como es costumbre, Chávez Jr. habló a través de un vivo de Instagram sobre los motivos que lo llevaron a una nueva pelea con su padre: "porque quería que firmara con Bob Arum (empresario de boxeo). Decía que ya había salido el contrato, que Al Haymon (también promotor) me iba a robar. Al final se hizo amigo de Al Hymon y empezó a decir que yo no entrenaba y que esto y lo otro... casi me golpea por no firmar con él. Imagínense si le hubiera hecho caso, pero no lo reconoció".

Lejos de detener la guerra, el boxeador de 35 años continuó lanzando dardos contra su padre. "¿Por qué no ves a tus demás hijos?, ¿por qué no ves a tu alrededor, no te ves a ti? Hablando mal de tu hijo, está mal", recriminó.

Con quien duermes, qué te dice de mí, qué te puede decir de mí que trabajé desde los 16 años para ayudarte siempre y ahora dices que yo soy esto y lo otro... si fui campeón del mundo después que me trajeron por el suelo, pegándome, sopapeándome, viendo como maltrataban a mi mamá, o se emborrachaban. ¿Todo eso que pasó y ahora dicen que yo estoy mal? Véanme nomás, véanme si estoy mal o si digo algo incoherente

Al final, Chávez Jr. pidió que lo dejen trabajar tranquilo y acusó a su padre de haber vivido sus peores años cuando estuvieron juntos.

A mí me tienen que dejar trabajar solo como lo hice en los mejores tiempos. No me interesa lo que me digan, que me quieren cuidar o salvar la vida. En estos cuatro años que estuve ahí no ha habido nada de salvar la vida, han sido mis peores años, ha sido donde peor he estado porque no les importa. A ellos les importa su reinado y quedar bien ellos. Y quedar bien ellos es hacerme quedar mal a mí porque eso se vende

