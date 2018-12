México vs España EN VIVO: Final Mundial Femenil Sub17

DANIELA MUÑOZ 01/12/2018 02:10 p.m.

El Tri Femenil Sub17 está a 90 minuto de seguir haciendo historia, conquistar La Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Uruguay. La Selección Mexicana Femenil tiene como rival a España y en punto de las 16:00 horas dará inicio el encuentro rumbo a la gloria.

En Acción LSR te traemos EN VIVO la Gran Final del Mundial Sub17

Así reaccionó la prensa mexicana al histórico pase a la final del Tri Femenil Sub17

EN VIVO MÉXICO VS ESPAÑA

España le hizo pasillo a la Selección Mexicana que recibe la medalla de plata como Subcampeonas

México recibiendo las medallas por el subcampeonato del mundo??



¡Se acabó el partido! México no pudo con España y caen 2-1 en la final del Mundial #Sub17femenil Sin embargo, el Tri Femenil hizo historia y se ganó el cariño de todos los mexicanos

88' Aylin Avilés saca un remate que pasa por arriba del travesaño, se niega a llegar el empate a pocos minutos del final.

72' Excelente barrida de Nicole Soto para evitar una jugada de peligro.

69' Soto lo intentó desde muy larga distancia, pero la portera española se quedó con el esférico

46' ¡Arranca la segunda mitad de la final #sub17Fem. Mexico 1-2 España

Así fue el primer gol de México

31' Eva Navarro le gana la espalda a la defensa mexicana y estuvo a NADA de meter el tercero, el remate sale por un lado del arco mexicano.

26' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MÉXICO! Denise Castro acorta la distancia #Sub17Fem. Mexico 1-2 España

25' ¡GOOOOOL DE ESPAÑA! Doblete de Claudia Pina Sub17Fem Mexico 0-2 España

18' ¡Jugada polémica! Pina estaba a nada de entrar sola contra la portera, pero Tanna Sánchez metió una barrida que figuraba para penalti.

Así fue el gol de España

GOL de España



España ????1-0???? México

Final del #MundialFemenilS17



15' ¡GOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA! Claudia Pina abre el marcador y pone al frente a las españolas

8' Con un cabezazo contundente, Nicole Pérez rechaza un tiro de esquina.

1' ¡Arranca la gran final del Mundial Femenil Sub17!

Así saltará al campo la Selección Mexicana Femenil

Así apoya la afición azteca en el Estadio Charrúa

El once titular de España

Charlyn Corral manda su apoyo al Tri Femenil

Mientras mis compañeras apoyan a @SeFutbolFem ???? yo me rebelo para apoyar a @miseleccionmx ???? VAMOS MÉXICO, HOY GANAMOS!! #PasiónyOrgullo #historicas pic.twitter.com/akKMgN2Cqo — Charlyn Corral (@CharlynCorral) 1 de diciembre de 2018

Los horarios de la final

#Sub17Fem | ¡Contamos con ustedes, Incondicionales! ????????



Les dejamos los horarios de transmisión de la gran Final del Mundial. ??



¿Quién ya quiere que empiece el partido? ???????#h1s7óricas | #FMFporNuestroFútbol | #U17WWC pic.twitter.com/buhA1vlFIh — Selección Nacional (@miseleccionmx) 1 de diciembre de 2018

